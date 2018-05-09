Керсти Кальюлайд: в современной Европе можно с гордостью чувствовать себя эстонцем

«Мы же хотели именно такую Эстонию? Хотели, чтобы хорошие идеи наших людей улучшали жизнь людей в Брюсселе, Вене и Берлине. Чтобы их хорошие идеи в свою очередь улучшали нашу жизнь здесь. Чтобы "эстонец" было гордым брендом, а не бедным родственником где-то по соседству с Россией», - передала канцелярия президента слова Кальюлайд.

Президент сказала, что в современной Европе можно с гордостью чувствовать себя эстонцем, поскольку у партнеров Эстонии достаточно великодушия, чтобы отмечать путь, проделанный за 26 лет, во многом при их поддержке.

«Пусть и в нас будет достаточно великодушия и сейчас, и впредь, как и нашим партнерам хватило великодушия помогать нам догнать их. Они не должны были это делать», - сказала Кальюлайд и добавила, что ЕС не требовал от Эстонии уступок по важным для нее вопросам.

«Мы можем увереннее, чем когда-либо чувствовать себя эстонцами. Чем больше в нас веры в то, что мы эстонцы, тем проще нам будет также чувствовать себя европейцами. Одно дополняет другое и между ними нет противоречия», - добавила она.

Президент подчеркнула, что статус европейца — это не просто математическое действие, основанное на сумме полученных евродотаций или географическом расположении. «Для обычного человека то, что он европеец, означает по-настоящему широкую свободу выбора в повседневной жизни или реализации мечты. Конечно, эти свободы особенно велики в блоке, но они несомненно больше и в глобальном пространстве, - сказала Кальюлайд. - Гражданину Европейского союза чертовски просто быть гражданином мира».