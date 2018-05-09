Керсти Кальюлайд: в современной Европе можно с гордостью чувствовать себя эстонцем

Чем больше в нас веры в то, что мы эстонцы, тем проще нам будет также чувствовать себя европейцами, сказала президент Керсти Кальюлайд на посвященной дню Европы конференции.
«Мы же хотели именно такую Эстонию? Хотели, чтобы хорошие идеи наших людей улучшали жизнь людей в Брюсселе, Вене и Берлине. Чтобы их хорошие идеи в свою очередь улучшали нашу жизнь здесь. Чтобы "эстонец" было гордым брендом, а не бедным родственником где-то по соседству с Россией», - передала канцелярия президента слова Кальюлайд.
Президент сказала, что в современной Европе можно с гордостью чувствовать себя эстонцем, поскольку у партнеров Эстонии достаточно великодушия, чтобы отмечать путь, проделанный за 26 лет, во многом при их поддержке.
«Пусть и в нас будет достаточно великодушия и сейчас, и впредь, как и нашим партнерам хватило великодушия помогать нам догнать их. Они не должны были это делать», - сказала Кальюлайд и добавила, что ЕС не требовал от Эстонии уступок по важным для нее вопросам.
«Мы можем увереннее, чем когда-либо чувствовать себя эстонцами. Чем больше в нас веры в то, что мы эстонцы, тем проще нам будет также чувствовать себя европейцами. Одно дополняет другое и между ними нет противоречия», - добавила она.
Президент подчеркнула, что статус европейца — это не просто математическое действие, основанное на сумме полученных евродотаций или географическом расположении. «Для обычного человека то, что он европеец, означает по-настоящему широкую свободу выбора в повседневной жизни или реализации мечты. Конечно, эти свободы особенно велики в блоке, но они несомненно больше и в глобальном пространстве, - сказала Кальюлайд. - Гражданину Европейского союза чертовски просто быть гражданином мира».
Президент также сказала, что существующее и усугубляющееся в Европе противостояние между Востоком и Западом, открытостью и закрытостью, а также то, что служащие фундаментом для европейских обществ принципы правового государства кое-где подвергаются сомнению, заставляет задуматься о том, меняется ли что-либо и подходит ли такая другая Европа нам в большей или меньшей мере. «Внутри страны можно даже заработать несколько очков в свою пользу, если стучать кулаком по столу и отстаивать свои права. Но честный политик должен говорить народу — поскольку будущее Эстонии безопаснее и благополучнее в успешно развивающемся Европейском союзе, строительство Европы будущего может временами требовать и таких уступок, которые не очень просто понять и которые в данной узкой области могут на 100 процентов не соответствовать нашим интересам», - сказала Кальюлайд.