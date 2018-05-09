В Эстонии новый закон уравняет права должников и кредиторов

По словам председателя правовой комиссии Яануса Карилайда, в обновленном Кодексе об исполнительном производстве были устранены имеющиеся недочеты, а также введены изменения, которые в том числе положительно скажутся на финансовом положении должников. «Принятые сегодня поправки будут четко регулировать, сколько денег должно оставаться у должника после взыскания с него долгов. В будущем, для взыскания долга судебные исполнители должны будут рассчитать из дохода должника прожиточный минимум и только с этой суммы они смогут забрать в счет погашения долга 20%. Таким образом, должнику будет обеспечен прожиточный минимум», - разъяснил Яанус Карилайд, добавив, что изменения положительно скажутся на жизни тысяч людей, которые оказались в долгах по разным причинам: потеря работу, потеря трудоспособности, болезнь и тд.

Карилайд отметил, что в будущем за основу будет взят прожиточный минимум, который ежегодно рассчитывает Департамент статистики. «Например, в 2017 году этот минимум равнялся 207,23 евро. Если исходить из новой формулы погашения долга, то должник с минимальной зарплатой в счет долга должен будет отдать 58,55 евро. 500 (зарплата)-207,23 (прожиточный минимум) - 20%», - сказал Карилайд, отметив также, что 20% в счет долга с должника можно взыскать раз в месяц, то есть будет исключена ситуация, при которой разные судебные исполнители забирали ежемесячно деньги у должника.