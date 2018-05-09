Картина дня: празднование 9 мая, подробности пожара в Ласнамяэ и выход Эстонии в финал Евровидения

Фото и видео: жители Эстонии празднуют 9 мая

Цветы к находящемуся в Таллинне на кладбище Сил обороны памятнику советским воинам, павшим во Второй мировой войне, начали нести уже во вторник. Сегодня утром к ним добавились георгиевские ленточки, красные гвоздики и траурные венки. Читать далее... В Нарве большое оживление по случаю Дня победы. Просят корректно использовать советскую символику. Читать далее... Подступы к монументу Раади в Тарту покрыли гвоздиками и весенними цветами. Читать далее...

Фото, видео: на военном параде в Москве продемонстрировали новое вооружение

Сегодня в Москве на Красной площади прошел парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Читать далее...

Видео: охрана Путина оттолкнула ветерана

В Москве во время торжественных мероприятий по поводу Дня победы ветерана ВОВ оттолкнула охрана президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот неприятный инцидент случайностью. Читать далее...

Полеты в Таллинн под угрозой: крупный пожар в Ласнамяэ выявил вопиющие нарушения

Расследование причин пожара в фирме Ragn-Sells, произошедшего полторы недели назад, показало, что фирма по вывозу мусора неоднократно нарушала закон: во время возгорания произошли взрывы, и приключившаяся катастрофа не была случайностью. Читать далее...

Пиво спасло эстонские ИД-карты

Эстония практически в последний момент узнала об уязвимости наших ИД-карт, и произошло это благодаря… пиву. Об этом сегодня сообщил чешский ученый во время своего выступления на конференции в Таллинне. Читать далее...

Литовец ввез в Эстонию миллионы контрабандных сигарет

В конце апреля чиновники Налогово-таможенного департамента (MTA) обнаружили в прицепе остановленного на шоссе Икла-Пярну грузовика 3 180 000 контрабандных сигарет. Читать далее...

Директор Вируской тюрьмы уходит в отставку

21 мая - последний рабочий день директора Вируской тюрьмы Ану Мёлдри, которая по собственному желанию возвращается на должность заместителя директора тюрьмы, чтобы продолжить работу в сфере ресоциализации. Читать далее...

Пропавшая 13-летняя Вероника найдена

Пропавшую в Пярнумаа в конце прошлой неделю 13-летнюю Веронику нашли. С ней все в порядке. Читать далее...

Керстин Мересма: не украсить ли мне себя свастикой в поддержку сборной Германии по футболу?

Моей первой реакцией было, что я сейчас стяну с себя любимые кроссовки Adidas и выброшу их в мусорку: нет, даже не это, поскольку там почти не ношенную обувь нашел бы, вероятно, кто-то другой. Я хотела их уничтожить. Читать далее...

Зоозащитники в тревоге: жители Эстонии убивают находящихся под охраной змей

В Эстонский союз защиты животных (ELL) только за вчерашний день сообщили о четырех погибших животных: одна змея попала под колеса автомобиля в Нарве, трех остальных убили люди, не пожалев даже совершенно безобидного ужа. Читать далее...

Эстония прошла в финал Евровидения