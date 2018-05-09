Транзитная комиссия хочет увеличить грузооборот на железной дороге

«Сейчас мы видим увеличение товароперевозок как у Eesti Raudtee, так и у EVR Cargo. Перспектива – увеличить грузооборот и внутри Эстонии, что снизило бы загрязнение окружающей среды и нагрузку на шоссейные дороги»,- сказала министр экономии и инфраструктуры Кадри Симсон.

С инициативой вышла EVR Cargo, которая планирует предлагать клиентам логистическое решение «от двери до двери», используя для перевозки на дальние расстояния железную дорогу. Для этого можно использовать порты Мууга, Палдиски и Силламяэ.

Кроме того, в комиссии обсудили соединение портов Палдиски в направлении на Нарву или Тарту таким образом, чтобы товаропоток не проходил через центр Таллинна – товарную станцию Копли. Отзывы показывают, что предприниматели, прежде всего, поддерживают идею 1520-миллиметровой окружной железной дороги, которая помогла бы быстрой и конкурентоспособной доставке грузов, а также обеспечила бы жителям Таллинна более чистую среду обитания.

Комиссия также получила обзор по видам перевозок о развитии свободного от бумаг транспорта и ситуации с первой эмиссией акций Таллиннского порта.