Транзитная комиссия хочет увеличить грузооборот на железной дороге

Собравшаяся сегодня в Министерстве экономики и коммуникаций государственная транзитная комиссия планирует увеличить грузооборот на железной дороге, а также хочет перенаправить товаропоток в порты Палдиски вокруг товарной станции Копли, пишет Postimees.
«Сейчас мы видим увеличение товароперевозок как у Eesti Raudtee, так и у EVR Cargo. Перспектива – увеличить грузооборот и внутри Эстонии, что снизило бы загрязнение окружающей среды и нагрузку на шоссейные дороги»,- сказала министр экономии и инфраструктуры Кадри Симсон.
С инициативой вышла EVR Cargo, которая планирует предлагать клиентам логистическое решение «от двери до двери», используя для перевозки на дальние расстояния железную дорогу. Для этого можно использовать порты Мууга, Палдиски и Силламяэ.
Кроме того, в комиссии обсудили соединение портов Палдиски в направлении на Нарву или Тарту таким образом, чтобы товаропоток не проходил через центр Таллинна – товарную станцию Копли. Отзывы показывают, что предприниматели, прежде всего, поддерживают идею 1520-миллиметровой окружной железной дороги, которая помогла бы быстрой и конкурентоспособной доставке грузов, а также обеспечила бы жителям Таллинна более чистую среду обитания.
Комиссия также получила обзор по видам перевозок о развитии свободного от бумаг транспорта и ситуации с первой эмиссией акций Таллиннского порта.
Транзитная комиссия – это созданная министром экономики и инфраструктуры Кадри Симсон государственная комиссия, в которую входят Рийгикогу, Министерство экономики и коммуникаций, Министерство финансов, Министерство иностранных дел, Налогово-таможенный департамент, Департамент технического надзора, Департамент водных путей, Ассоциация логистики и транзита и Эстонская международная ассоциация автоперевозчиков. Из предприятий в комиссии представлены: Eesti Raudtee, Таллиннский порт, Rail Baltic Estonia, EVR Cargo, Силламяэский порт, Alexela Oil, VOPAK E.O.S, E.R.S и Kühne + Nagel, Таллиннский аэропорт.