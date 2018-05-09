Жизнь зависит от лекарства: жителей Эстонии призывают помочь тяжелобольной 17-летней девушке

Осенью 2011 году юной жительнице Эстонии диагностировали идиопатическую апластическую анемию. Это очень тяжелое заболевание, при котором нарушается процесс кроветворения. Все клетки крови уменьшаются в количестве, что приводит к целому ряду осложнений. Это заболевание встречается очень редко и чаще у детей и молодых людей вне зависимости от пола. В основе заболевания лежит нарушение иммунитета и работы клеток костного мозга.

Анализ крови показал, что у ребенка низкий уровень тромбоцитов, гемоглобина и лейкоцитов. Иммуносупрессивное лечение стабилизировало заболевание.

Через три года у нее также обнаружили пароксизмальную ночную гемоглобинурию, из-за которой эритроциты расщепляются и возникает гемолиз. Чтобы предотвратить гемолиз и в последствии также тромбоз, девушке нужен препарат Eculizumab. Один месяц лечения с этим лекарством стоит 27 600 евро, к которым добавляет и налог с оборота.

По словам врача-резидента отделения педиатрии Клиники Тартуского университета Лийсы Сааре, лекарство Eculizumab — лучший способ для сохранения жизни девочки. Месяц назад у девочки произошел тромбоз вен головного мозга и она была госпитализирована в отделение интенсивной терапии. Сааре говорит, что восстановление девушки от венозного инфаркта мозга идет хорошо. Но если она не получит лекарство, вновь начнется расщепление эритроцитов и из-за этого, очевидно, повторится и тромбоз.

Детский фонд просит помощи, чтобы полтора месяца была возможность покупать препарат, то есть до того момента, когда будет найдено решение, как компенсировать необходимое для жизни ребенка лекарство. В течение одного с половиной месяца девушке необходимо три дозы лекарства, общая стоимость которых составляет 49 680 евро.

По словам доктора Сааре, речь идет об единственном ребенке в Эстонии, которому необходимо это лекарство.

Девушку можно поддержать переводом на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond с пояснением «17-aastane tüdruk»: