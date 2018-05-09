Жизнь зависит от лекарства: жителей Эстонии призывают помочь тяжелобольной 17-летней девушке

17-летней девушке с редким заболеванием крови, чтобы продолжить нормальную жизнь, требуется дорогое лекарство, которое Больничная касса не компенсирует. Пока не найдено решение финансирования лекарства, с помощью пожертвований лечение девушки поддерживает Детский фонд клиники ТУ.
Осенью 2011 году юной жительнице Эстонии диагностировали идиопатическую апластическую анемию. Это очень тяжелое заболевание, при котором нарушается процесс кроветворения. Все клетки крови уменьшаются в количестве, что приводит к целому ряду осложнений. Это заболевание встречается очень редко и чаще у детей и молодых людей вне зависимости от пола. В основе заболевания лежит нарушение иммунитета и работы клеток костного мозга.
Анализ крови показал, что у ребенка низкий уровень тромбоцитов, гемоглобина и лейкоцитов. Иммуносупрессивное лечение стабилизировало заболевание.
Через три года у нее также обнаружили пароксизмальную ночную гемоглобинурию, из-за которой эритроциты расщепляются и возникает гемолиз. Чтобы предотвратить гемолиз и в последствии также тромбоз, девушке нужен препарат Eculizumab. Один месяц лечения с этим лекарством стоит 27 600 евро, к которым добавляет и налог с оборота.
По словам врача-резидента отделения педиатрии Клиники Тартуского университета Лийсы Сааре, лекарство Eculizumab — лучший способ для сохранения жизни девочки. Месяц назад у девочки произошел тромбоз вен головного мозга и она была госпитализирована в отделение интенсивной терапии. Сааре говорит, что восстановление девушки от венозного инфаркта мозга идет хорошо. Но если она не получит лекарство, вновь начнется расщепление эритроцитов и из-за этого, очевидно, повторится и тромбоз.
Детский фонд просит помощи, чтобы полтора месяца была возможность покупать препарат, то есть до того момента, когда будет найдено решение, как компенсировать необходимое для жизни ребенка лекарство. В течение одного с половиной месяца девушке необходимо три дозы лекарства, общая стоимость которых составляет 49 680 евро.
По словам доктора Сааре, речь идет об единственном ребенке в Эстонии, которому необходимо это лекарство.
Девушку можно поддержать переводом на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond с пояснением «17-aastane tüdruk»:
- Swedbank IBAN EE682200221015828742
- SEB IBAN EE261010220014910011
- Danske IBAN EE403300334408530000
- Nordea IBAN EE791700017000285384
- LHV IBAN EE527700771000610813