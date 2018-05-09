Таллинн устанавливает правила для велотакси

Три основных правила касаются возраста водителя, права на вождение и предыдущих нарушений. Водитель должен быть не моложе 18 лет, он должен иметь права водителя любой категории и у него не должно быть действующих наказаний, например, за вождение в нетрезвом виде или за превышение скорости.

Кроме того, правилами предусматривается необходимость ходатайствовать о карточке обслуживания, которую будет выдавать Департамент муниципальной полиции при выполнении трех указанных выше требований.

Правила затрагивают и средства передвижения. Так, велосипед должен быть изготовлен специально для перевозки пассажиров и соответствовать заводским техническим требованиям и сертификатам. Максимальная мощность электродвигателя велосипеда может быть в пределах четверти киловатта, а наибольший габарит велосипеда по ширине - 1,25 м. Для пассажиров должны быть в наличии ремни безопасности, велосипед должен иметь в рабочем состоянии тормоза, сигнал и указатели поворота.

Среди требований к водителю есть и такие, как наличие денег для расчета с пассажирами, езда по маршруту, указанному клиентом, кроме случаев, когда дорога оказывается непроезжей или движение по ней запрещено, извещение клиента о ценах и предполагаемой общей стоимости услуги, выдача квитанции о полученной за услугу плате.