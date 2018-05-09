Предприниматель: эстонской экономике поможет только большое количество детей

«Эстония развивалась тысячелетиями для того, что мы начали жить лучше и нам не приходилось бы рожать в поле. В первую очередь ценится работа. Но дети – это та составляющая, без которой в будущем не будет ни государства, ни экономики, - рассказал Кристьян Ярван. - Последнее слово при планировании ребенка все же за женщиной, в противном случае, у мужчин появилось бы право требовать аборт, что является абсурдом. Поэтому следовало бы награждать женщин за принятие положительного решения».

«Если рассматривать вопрос в долгосрочной перспективе и взглянуть, например, на генеалогическое древо с 1200-го года, то оказывается неважным, сколько брюквы вырастили наши предки - важно, сколько детей они смогли воспитать. Какой толк от высшего образования и народных танцев, если нет детей, которые передадут эти знания и навыки дальше?», - добавил Ярван.

По его словам, некоторые жители Эстонии считают, что если женщины много работают, то у них будет больше детей, что само по себе не логично. Возникают преграды с точки зрения физиологии. «В Эстонии средний возраст женщины, родившей первого ребенка, равен 27,5 годам. Родить ребенка в 20 лет и быть уверенной, что сможешь обеспечить ему хорошую жизнь все-таки слишком рискованно, - считает Ярван. - Молодой маме очень сложно вырастить детей без поддержи родителей. Как вариант, можно найти себе мужчину более старшего возраста, но с большой долей вероятности у него уже есть семья. И куда нас это приведет? Лучше следует делать ставку на семейные пособия».

По оценке Ярвана, на сегодняшний момент у женщин есть возможность выбирать – вырастить одного-двух детей так, чтобы все были в достатке, или родить ещё одного ребенка и чем-то пожертвовать: «В Эстонии коэффициент рождаемости равен 1,6, а затраты на семейные пособия составляют 2.1% от ВВП. Это средний показатель по Европе. Мы подсчитали, что если поднять процент семейных пособий до 4%, то коэффициент рождаемости вырастет до 1,8%. Это означает на 1400 рождений в год больше. Подумайте сами, выгодно ли инвестировать 0,5 млрд евро сейчас так, чтобы получить в государственный бюджет к 2060-му году 1,5 млрд?»

На прошедшей вчера в Nordic Hotel Forum конференции в честь Дня матери «Женщина – это не автомат для рождения детей» выступили большое количество общественных деятелей Эстонии: бывший мэр Таллинна Иви Ээнмаа, нотариус Прийду Пярна, владелец фабрики пианино Estonia Индрек Лауль, духовник Эрки Тамм, предприниматель Кристиан Ярван, психологи Кармен Майкалу и Маргит Эмберг. В дебатах «Почему общество не может договориться о том, какой личной жизни оно ждет от граждан?» приняли участие экономический аналитик Хардо Паюла, журналист Барби Пильвре, руководитель MTÜ Eesti Sündimusuuringud Леа Данильсон-Ярг и журналист Марика Лиллеметс.