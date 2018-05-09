Фото: в Москве началось шествие «Бессмертного полка»

На акцию пришли люди разных возрастов, среди них много детей. Почти у всех участников повязаны георгиевские ленты. Они также несут цветы и воздушные шары.

В шествии, в частности, принимают участие более 100 сотрудников корпорации РСК "МиГ", а также волонтеры, которые несут таблички с изображениями известных летчиков-истребителей и конструкторов корпорации, включая летчика-истребителя Степана Микояна, который сражался под Сталинградом, и конструктора Вано Микояна.

Владимир Путин также присоединился к шествию "Бессмертного полка". Путин участвует в этой акции уже в четвертый раз. Все прошлые годы Путин нес в руках фотографию своего отца. Как и в предыдущие годы, рядом с главой государства шел актер Василий Лановой.

Кроме того, вместе с Путиным в шествии приняли участие премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич, которые ранее наблюдали за парадом на Красной площади и возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата. Премьер Израиля нес в руках портрет участника Великой Отечественной войны. Президент Сербии держал изображение своего деда.

Путин, Вучич и Нетаньяху присоединились к шествию у Никольской башни Кремля и проследовали в рядах участников акции до Спасской башни. Затем они направились внутрь Кремля.

Акция "Бессмертный полк" проходит и в Санкт-Петербурге. Ее участники начали шествие по Невскому проспекту, передает "Интерфакс". Перед началом шествия по центру города проехала колонна ретро-автомобилей с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

Участники "Бессмертного полка" с портретами родственников-ветеранов выстроились на участке от площади Александра Невского до Суворовского проспекта. В шествии принимают участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Беглов, члены общественных организаций.

Городские власти ожидают, что число участников шествия превысит 700 тыс. человек. Около 16:00 на Дворцовой начался праздничный концерт. В 22:00 состоится салют в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Меж тем, как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", из регионов приходят сообщения о принуждении к участию в акции "Бессмертный полк". Прежде всего это касается школьников и студентов, так как во многих регионах основными организаторами акции стали Департаменты образования и молодежи местных администраций.