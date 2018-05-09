среда, 9 мая 2018 г.
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  • Большой скандал: подозреваемая в домогательствах эстонская знаменитость может лишиться работы

Большой скандал: подозреваемая в домогательствах эстонская знаменитость может лишиться работы

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ФОТО: Scanpix / Martin Ahven

Газета Maaleht планирует прекратить заказывать гороскопы у известного астролога Игоря Манга, если подтвердиться информация об его домогательствах к женщинам.

«Очень неприятная история, - сказал в среду BNS главный редактор Maaleht Андрес Эйларт. - Мы должны сейчас точно и конкретно выяснить все обстоятельства. Свою частную жизнь может прокомментировать только сам Манг, я не могу».

В сегодняшнем выпуске передачи «Очевидец» («Pealtnägija») будет рассказано об известном человеке, который домогался приходивших к нему за помощью женщин, например, "залезая руками к ним в штаны". По данным различных новостных порталов, речь идет об Игоре Манге, который уже годами составляет гороскоп для газеты Maaleht.

«Я уже и раньше получал сигналы в отношении Манга, - сказал Эйларт. - Манг по-прежнему по лицензионному соглашению составляет годовые гороскопы для Ekspress Media. Решение о продолжении сотрудничества примем в ближайшее время. Но для этого надо больше информации».

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