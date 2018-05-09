Фото: на площади Вабадузе празднуют День Европы

В шесть часов концертная программа началась с общей фотографии, которая была сделана с дрона. Далее должна выступить с речью президент Керсти Кальюлайд, за которой последует концерт, где выступят Стиг Ряста, Лийз Лемсалу, Иво Линна, Антти Каммисте, Lepatriinu и Frankie Animal.