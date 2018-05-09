среда, 9 мая 2018 г.
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Фото: на площади Вабадузе празднуют День Европы

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В центре Таллинна сегодня проходят различные мероприятия в честь празднования Дня Европы. Кульминацией праздника стал вечерний концерт на площади Вабадузе.

В шесть часов концертная программа началась с общей фотографии, которая была сделана с дрона. Далее должна выступить с речью президент Керсти Кальюлайд, за которой последует концерт, где выступят Стиг Ряста, Лийз Лемсалу, Иво Линна, Антти Каммисте, Lepatriinu и Frankie Animal.

В три часа дня прошла игра ориентирования, прозвучала музыка стран, отмечающих свое столетие, были прямые трансляции из посольств. Также с трех часов открыты детская зона, выставки и уличные кафе. 

Смотрите фото!

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