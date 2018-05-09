Фото: на шоссе произошло тяжелое ДТП, спасатели вырезали водителя из покореженной машины

Сегодня, 9 мая, в 18.27 в Ярвамаа, в волости Тюрина, на 87-м км шоссе Пярну-Раквере-Сымеру произошло тяжелое ДТП.
Водитель ехавшего со стороны Пайде автомобиля Dacia потерял управление на прямом участке дороги, проехал через встречную полосу, вылетел с шоссе и врезался в дерево. Передняя часть машины сильно пострадала.
В автомобиле был только водитель. Спасателям пришлось разрезать покореженную машины, чтобы достать зажатого в ней пожилого мужчину.
Водитель получил серьезные травмы и был доставлен на машине скорой помощи в таллинскую больницу.
Полиция сообщила, что 86-летний водитель был трезв, пристегнут и у него есть водительские права. На месте ДТП разрешенная скорость - 90 км/ч.
Дежурный полицейский Пайдеского отделения полиции Хейго Тамсалу сказал, что все обстоятельства ДТП выясняются, но обратил внимание, что за рулем следует быть всегда сосредоточенными только на вождении. "Все внимание водителей должно всегда быть направлено на движение и следует избегать ненужных маневров", - добавил он.