Фото: на шоссе произошло тяжелое ДТП, спасатели вырезали водителя из покореженной машины

Водитель ехавшего со стороны Пайде автомобиля Dacia потерял управление на прямом участке дороги, проехал через встречную полосу, вылетел с шоссе и врезался в дерево. Передняя часть машины сильно пострадала.

В автомобиле был только водитель. Спасателям пришлось разрезать покореженную машины, чтобы достать зажатого в ней пожилого мужчину.

Водитель получил серьезные травмы и был доставлен на машине скорой помощи в таллинскую больницу.

Полиция сообщила, что 86-летний водитель был трезв, пристегнут и у него есть водительские права. На месте ДТП разрешенная скорость - 90 км/ч.