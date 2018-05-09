Они сыграли роль сыра: дырявая оборона поставила белорусов на грань катастрофы

Белоруссия 2:5 (2:2, 0:1, 0:2 ) Швейцария

Перед матчем капитан белорусов Виталий Денисов обещал, что именно девятого мая у белорусов кончится черная полоса на ЧМ и начнется светлая - три поражения подряд подопечных Пушкова на грань катастрофы, а со швейцарцами бороться можно всегда, пусть у них есть и Нино Нидеррайтер и Рито Берра и еще несколько полуэнхаэловцев вроде Дина Кукана.

Но вначале встречи показалось, что черные дни белорусов продолжаться - уже в первой же атаке - Нидеррайтер щелкнул, Карнаухов отбил шайбу, но Йоэля Вермина все забыли, а он одиноко стоял на пятаке и никто не помешал 26-летнему швейцарцу открывать счет.

Белорусам хватило двух бросков, чтобы сравнять счет - натурализованные канадцы Джефф Плэтт и Шарль Лингле организовали ответную шайбу - из-за ворот Лингле отдал пас, а Плэтт переправил шайбу в сетку. Еще через пару бросков Белоруссия вышла вперед: Ковыршин набросил на пятак, а Павлович подхватил шайбу и бросил уже в почти пустые ворота, так как голкипер среагировал на первую попытку. 2:1.

Удержать преимущество до конца периода не удалось: оборона белорусов в очередной раз сыграла роль сыра - Майер вошел в зону бросил один раз, второй — Карнаухов дважды отбил. Но после второго сейва шайба отлетела к Андригетто, а тот с острого угла сумел отправить ее в ворота.

Во втором периоде белорусы изрядно "повозили" противника - особенно было активно звено Шагранович-Плэтт-Лингле, броски были опасные, но для Рето Берры броски Матерухина и Лисовца не представляли особой сложности - в АХЛ и, изредка, в НХЛ швейцарец видел и по-опаснее щелчки. Швейцарцы вяло отвечали бросками в тело Карнаухова - видимо много сил забрал вчерашний матч с чехами. В конце периода на площадке стало места побольше - Нидеррайтер заработал свое третье удаление в матче, а у белорусов удалили Плэтта, вначале казалось, что команды доигрывают период, но каким-то образом у швейцарцев получился гол, да все по старому сценарию - оборона белорусов снова напоминала швейцарский сыр со многочисленными дырками: Китаров за воротами упустил соперника, а тот сделал передачу открытому на пятаке Вермину. Один бросок — Карнаухов отбил, два — шайба в сетке. За 14 секунд до конца периода.

На 42-й минуте отдохнувшие швейцарцы наконец-то создали комфортный задел: игрок с ласковым именем Энцо и почти эстонской фамилией Корви вошел в зону и мастерски бросил из-под Фальковского. Карнаухов броска не видел, а шайбу достал только из сетки. 4:2.

Дальше - опять сыроварня: Андригетто в круге вбрасывания объехал белорусаа, который уже лег под шайбу, бросил — Карнаухов среагировал, но, забытый всеми Майер добил. Правда, белорусы собрались сразу же в атаку - на судью, доказывая что голу предшествовал офсайд. Офсайда судьи не зафиксировали, а штраф поехал отбывать Лингле.

Белорусы пытались сравнять счет: один только Гаврус в одной атаке дважды бросал, но Берра решил больше не пропускать. На том и порешили: швейцарцы почти обеспечили себе место в 1/4 финала, белорусы будут с австрийцами спорить за место под солнцем.

Германия 6:1 (1:0, 3:0 2:1) Южная Корея

Немцам для сохранения шансов надо было побеждать Южную Корею, об которую вытирают ноги все, кому не лень. Южнокорейцы, для блезиру, посопротивлялись десять минут, пока Драйзатль с Янником Зайденбергом не соорудили первую шайбу. Далее пошло уже по известному сценарию: корейцов заперли в их зоне, но мастерство немцов таково, что во втором периоде огорчили корейцев они трижды: Элиц, Хагер и Тиффельс передавали голевые приветы на Дальний Восток.