Нужен выходной: работающие люди вынуждены откладывать День Победы на вечер

Цветочный магазинчик у нарвской Петровской площади, на которой чествовали и поздравляли ветеранов. ФОТО: Илья Смирнов

"С каждым годом 9 мая все больше и больше приходят за цветами. Хоть ветеранов становится все меньше, но почтить память хотят все люди", - говорит продавщица Мария из цветочного магазинчика прямо у Петровской площади Нарвы.

Цветочный магазинчик у нарвской Петровской площади, на которой чествовали и поздравляли ветеранов. ФОТО: Илья Смирнов

Проблема - рабочий день, рабочее время. "У меня мужа сегодня отпустили с работы - у них частное предприятие, им объявили выходной, чтобы съездили почтить память. Надо, чтобы этот день сделали выходным для всех. Многие хотят прийти посмотреть, поздравить ветеранов, принять участие в шествии "Бессмертный полк", но они смогут поехать к памятникам только вечером, после работы, когда ветеранов уже не встретят", - рассказала Мария.

Хозяйка этого магазинчика - женщина с цветочным именем Лилия - подтверждает: "Люди до двенадцати часов ночи приходят за цветами, свечками - и уезжают к памятникам".

ФОТО: Илья Смирнов