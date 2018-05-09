Нужен выходной: работающие люди вынуждены откладывать День Победы на вечер

Продавцы цветов в Нарве тоже основательно готовятся к Дню Победы 9 мая, ведь в этот день продажи у них вырастают почти как восьмого марта. Такой же яркий весенний праздник, но с мыслями о войне.
"С каждым годом 9 мая все больше и больше приходят за цветами. Хоть ветеранов становится все меньше, но почтить память хотят все люди", - говорит продавщица Мария из цветочного магазинчика прямо у Петровской площади Нарвы.
Проблема - рабочий день, рабочее время. "У меня мужа сегодня отпустили с работы - у них частное предприятие, им объявили выходной, чтобы съездили почтить память. Надо, чтобы этот день сделали выходным для всех. Многие хотят прийти посмотреть, поздравить ветеранов, принять участие в шествии "Бессмертный полк", но они смогут поехать к памятникам только вечером, после работы, когда ветеранов уже не встретят", - рассказала Мария.
Хозяйка этого магазинчика - женщина с цветочным именем Лилия - подтверждает: "Люди до двенадцати часов ночи приходят за цветами, свечками - и уезжают к памятникам".
Лилия в этом году также решила, что 9 мая - лучший день, чтобы всем задуматься о войне и ее последствиях: "Сегодня одна мама приходила за цветами, и тут детки ее спросили: "Мама, что такое ядерная война?". Миленькие мои, даже говорить об этом не надо! Такое это страшное дело!" - воскликнула женщина в тот же момент.