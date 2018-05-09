Глава МИД Эстонии: для мира важнее всего Иран без ядерного оружия

«Важно, чтобы при всем этом не была упущена из вида главная цель предпринятых до сего времени дипломатических усилий, а именно, не имеющий ядерного оружия Иран», - сказал Миксер после встречи со своим коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейро м.

Стороны сошлись во мнении, что последствия решения президента Дональда Трампа нуждаются в анализе и многое зависит от собственных действий самого Ирана.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что США выйдут из соглашения по ядерной программе Тегерана, и что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.

"Сейчас я объявляю, что Соединенные Штаты выйдут из соглашения по иранской ядерной программе. Через несколько мгновений я подпишу президентский меморандум, чтобы начать процесс возобновления действия санкций США, связанных с атомом, против иранского режима", - сказал Трамп во время выступления из Белого дома. После этого президент подписал данный меморандум.

Президент пообещал санкции "высшего уровня" против Ирана, а также заявил о готовности ввести санкции против любой страны, которая может помогать Тегерану в получении ядерного оружия. "Америка не будет в заложниках ядерного шантажа", - подчеркнул Трамп.