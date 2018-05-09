среда, 9 мая 2018 г.
"Я бы никогда не внесла такую петицию, где бы я призывала дать негражданам гражданство" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Глава МИД Эстонии: для мира важнее всего Иран без ядерного оружия

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Министр иностранных дел Свен Миксер.

ФОТО: ALIK KEPLICZ / AP / Scanpix

Важнее всего, чтобы Иран не закупил ядерное оружие, заявил в среду министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, комментируя решение президента США выйти из ядерного соглашения с Ираном.

«Важно, чтобы при всем этом не была упущена из вида главная цель предпринятых до сего времени дипломатических усилий, а именно, не имеющий ядерного оружия Иран», - сказал Миксер после встречи со своим коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейро м.

Стороны сошлись во мнении, что последствия решения президента Дональда Трампа нуждаются в анализе и многое зависит от собственных действий самого Ирана.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что США выйдут из соглашения по ядерной программе Тегерана, и что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.

"Сейчас я объявляю, что Соединенные Штаты выйдут из соглашения по иранской ядерной программе. Через несколько мгновений я подпишу президентский меморандум, чтобы начать процесс возобновления действия санкций США, связанных с атомом, против иранского режима", - сказал Трамп во время выступления из Белого дома. После этого президент подписал данный меморандум.

Президент пообещал санкции "высшего уровня" против Ирана, а также заявил о готовности ввести санкции против любой страны, которая может помогать Тегерану в получении ядерного оружия. "Америка не будет в заложниках ядерного шантажа", - подчеркнул Трамп.

Президент США заявил, что у Ирана будут более серьезные проблемы, если Тегеран продолжит развивать свою ядерную программу. "Мощные санкции вступят в силу, если иранский режим продолжит воплощать свои ядерные амбиции. У него будут еще более крупные проблемы, чем у него были когда-либо до этого", - сказал он.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ