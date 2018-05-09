Госдеп США собирается ввести санкции против ГРУ и других оборонных структур России

Госдепартамент США предлагает ввести санкции в отношении Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (более известно под старым названием - ГРУ) и некоторых других оборонных структур России. Об этом стало известно из документа, в котором идет речь о мерах, принимаемых для нераспространения оружия массового уничтожения, передает Newsru.
"Закон предусматривает наказание иностранных юридических и физических лиц за продажу или приобретение у Ирана, Сирии или Северной Кореи товаров, услуг или технологий, которые могут внести вклад в развитие оружия массового уничтожения", - говорится в документе, который будет официально опубликован 10 мая.
В списке граждан и организаций, в отношении которых предлагается ввести санкции, 28 пунктов, среди них - китайские, египетские, иранские, турецкие, северокорейские, эмиратские физические и юридические лица.
Из российских структур в черный список, в частности, вошли:
1. Учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине;
2. 18-й Центральный научно-исследовательский институт министерства обороны РФ в Курске;
3. Конструкторское бюро приборостроения в Туле;
4. 183-й гвардейский зенитный ракетный полк;
5. Научно-производственный концерн "Барли";
6. Главное управление Генерального штаба (бывшее ГРУ).
МИД РФ расценивает планируемые санкции США как желание поквитаться за "фиаско ракетной атаки на Сирию".
"Формально Россию пытаются обвинить в нарушении американского закона, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, который никакого отношения к нашей стране иметь не может. В реальности речь явно идет о банальном желании посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирийской Арабской Республики, предпринятой США 14 апреля совместно с Великобританией и Францией в нарушение международного права", - говорится в заявлении на сайте министерства РФ.
"Об этом свидетельствует включение в американский санкционный список Гатчинского учебного центра зенитных войск Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского и даже 183-го гвардейского зенитного ракетного полка Вооруженных Сил Российской Федерации. Видимо, за то, что хорошо учили и инструктировали воинов сирийской противовоздушной обороны, сбивших большую часть ракет западных агрессоров", - подчеркнули в пресс-службе МИД РФ.