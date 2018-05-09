Госдеп США собирается ввести санкции против ГРУ и других оборонных структур России

"Закон предусматривает наказание иностранных юридических и физических лиц за продажу или приобретение у Ирана, Сирии или Северной Кореи товаров, услуг или технологий, которые могут внести вклад в развитие оружия массового уничтожения", - говорится в документе, который будет официально опубликован 10 мая.

В списке граждан и организаций, в отношении которых предлагается ввести санкции, 28 пунктов, среди них - китайские, египетские, иранские, турецкие, северокорейские, эмиратские физические и юридические лица.

Из российских структур в черный список, в частности, вошли:

1. Учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине;

2. 18-й Центральный научно-исследовательский институт министерства обороны РФ в Курске;

3. Конструкторское бюро приборостроения в Туле;

4. 183-й гвардейский зенитный ракетный полк;

5. Научно-производственный концерн "Барли";

6. Главное управление Генерального штаба (бывшее ГРУ).

МИД РФ расценивает планируемые санкции США как желание поквитаться за "фиаско ракетной атаки на Сирию".

"Формально Россию пытаются обвинить в нарушении американского закона, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, который никакого отношения к нашей стране иметь не может. В реальности речь явно идет о банальном желании посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирийской Арабской Республики, предпринятой США 14 апреля совместно с Великобританией и Францией в нарушение международного права", - говорится в заявлении на сайте министерства РФ.