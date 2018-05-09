Видео: на посольство Латвии в Москве совершено нападение

Судя по кадрам, к зданию посольства, которое находится в центре Москвы, бросили несколько дымовых шашек или других аналогичных устройств.

«Такие провокации неприемлемы, Россия должна действовать надлежащим образом», — заявил Ринкевич. Он пообещал, что Латвия подаст ноту Министерству иностранных дел России с требованием обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатического представительства.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Латвии Гинт Йегерманис рассказал, что около 17.30 к зданию посольства подошли четыре-пять персон, которые начали кидать в здание дымовые шашки и сигнальные ракеты. Один из них черной краской хотел сделать надпись на стене, но успел написать только первую букву «С».

Позже стало известно, что сотрудниками полиции были задержаны нацболы Ольга Шалина и Глеб Буваненко. Своей акцией национал-большевики выразили протест против задержания Владимира Линдермана.

Как уже сообщал Русский TVNET, во вторник днем, 8 мая, в Иманте лицами в черной форме и в масках был задержан Владимир Линдерман. «Эти люди подъехали к остановке, повалили Линдермана на землю и волоком протащили к минибусу. Внутри сидели еще несколько человек. Все в масках. На автобусе не было идентификации полиции,» - одной из первых в Facebook сообщила журналист и правозащитник Оксана Челышева.

Русский TVNET отправил запрос в Полицию безопасности (ПБ) с просьбой прокомментировать данное задержание. Не называя имен, ПБ ответила, что 8 мая было задержано одно лицо в рамках начатого уголовного процесса. Упомянутый процесс начат 18 апреля о возможных противоправных действиях (скорее всего на проходившем 31 марта Вселатвийском родительском собрании - прим ред). Речь идет о преступлениях, предусмотренных в 10 разделе Уголовного закона «Преступления против государства».

В связи с начатым уголовным процессом и задержанием, проводится также санкционированный обыск на объекте, связанном с этим лицом. От более подробных комментариев ПБ воздержалось и напоминило, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не доказана в предусмотренном законом порядке.

Вечером 8 мая в распоряжении агентства LETA появился комментарий со стороны защиты Линдермана - от адвоката Елены Квятковской, которая отметила, что ее подзащитный действительно задержан за его речь на «Вселатвийском родительском собрании» 31 марта. По ее заверениям, эту речь может прослушать каждый и в ней нет никакого правонарушения.

Квятковская также отметила, что Линдерман находится в изоляторе временного содержания, в котором он по закону может пробыть до 15:00 10 мая, когда истекут 48 часов с момента его задержания. К тому времени ПБ должны решить, какую меру пресечения применить в дальнейшем.