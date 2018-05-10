«Он схватил меня за промежность»: известный астролог Игорь Манг обвиняется в домогательствах

Кая (имя изменено - ред.) познакомилась с Мангом несколько лет назад по работе, астролог составил ей гороскоп, но странности начались пару лет назад в один осенний день в кадриоргском парке. «Господин Манг проезжал на своем велосипеде, с ним была собачка, и он меня узнал. Я не знаю, может, я выглядела немного депрессивной или казалось, что мне нужна помощь, и он сказал, что здесь в Кадриорге есть большое и красивое дерево с хорошей аурой, которое оздоровляет», - рассказала Кая.

Она не ожидала подвоха, когда Манг подвел ее к большому дубу, в стволе которого в полуметре от земли было дупло, астролог попросил женщину туда залезть.

«Я еще не успела забраться в дупло, как Манг был уже там. Он сказал, что это лучшее место для того, чтобы раскрыть и очистить чакры», - рассказывает Кая.

«Он начал странно меня трогать. Он задышал, мягко говоря, как извращенец, он начал задыхаться, и тогда в голове у меня крутились лишь мысли, что сейчас будет, и как мне отсюда выбраться, - описывает она. - И все закончилось тем, что он сказал: нет-нет, нужно сделать еще одну вещь. И засунул руки в штаны. Я не помню, как оттуда выбралась, но я что есть духу бросилась оттуда бежать и помчалась домой».

После инцидента Кая постаралась забыть о произошедшем - до тех пор, пока в конце прошлого года не услышала от знакомой, что ее опыт с Мангом был еще хуже. «Очевидец» поговорил и со второй жертвой, но, поскольку для нее эта тема еще свежая и болезненная, она не согласилась делиться подробностями с общественностью.

Чтобы проверить обвинения, редакция «Очевидца» организовала эксперимент. Подопытная, назвавшая себя Марью, договорилась с Мангом о встрече, которую астролог назначил на 9 марта возле входа в находящуюся в Ласнамяэ православную церковь. Неподалеку оттуда на первом этаже панельного дома находится маленькая студия, которую арендует Манг. На самом деле это городская социальная квартира, где Манг и начал расспрашивать клиентку о ее жизни.

«Это были в основном полутеоретические вопросы, он говорил о моей семейной жизни, о моей профессиональной жизни и потом как бы пытался понять, соответствует ли действительности то, что он говорит, или нет», - рассказала Марью.

Достаточно быстро разговор перешел на сексуальные темы, Манг утверждал, что Марью подходят многие партнеры. «Тебе нужно и хочется движения, разнообразия, в том числе и в отношениях с мужчинами», - заявил Манг. «Ты очень полюбишь астрологию и какого-то астролога», - добавил он.