«Он схватил меня за промежность»: известный астролог Игорь Манг обвиняется в домогательствах

В конце прошлого года в редакцию передачи «Очевидец» обратилась женщина, которая утверждала, что ее сексуально домогался известный в Эстонии астролог Игорь Манг. С этого началось длившееся полгода расследование и эксперимент.
Кая (имя изменено - ред.) познакомилась с Мангом несколько лет назад по работе, астролог составил ей гороскоп, но странности начались пару лет назад в один осенний день в кадриоргском парке. «Господин Манг проезжал на своем велосипеде, с ним была собачка, и он меня узнал. Я не знаю, может, я выглядела немного депрессивной или казалось, что мне нужна помощь, и он сказал, что здесь в Кадриорге есть большое и красивое дерево с хорошей аурой, которое оздоровляет», - рассказала Кая.
Она не ожидала подвоха, когда Манг подвел ее к большому дубу, в стволе которого в полуметре от земли было дупло, астролог попросил женщину туда залезть.
«Я еще не успела забраться в дупло, как Манг был уже там. Он сказал, что это лучшее место для того, чтобы раскрыть и очистить чакры», - рассказывает Кая.
«Он начал странно меня трогать. Он задышал, мягко говоря, как извращенец, он начал задыхаться, и тогда в голове у меня крутились лишь мысли, что сейчас будет, и как мне отсюда выбраться, - описывает она. - И все закончилось тем, что он сказал: нет-нет, нужно сделать еще одну вещь. И засунул руки в штаны. Я не помню, как оттуда выбралась, но я что есть духу бросилась оттуда бежать и помчалась домой».
После инцидента Кая постаралась забыть о произошедшем - до тех пор, пока в конце прошлого года не услышала от знакомой, что ее опыт с Мангом был еще хуже. «Очевидец» поговорил и со второй жертвой, но, поскольку для нее эта тема еще свежая и болезненная, она не согласилась делиться подробностями с общественностью.
Чтобы проверить обвинения, редакция «Очевидца» организовала эксперимент. Подопытная, назвавшая себя Марью, договорилась с Мангом о встрече, которую астролог назначил на 9 марта возле входа в находящуюся в Ласнамяэ православную церковь. Неподалеку оттуда на первом этаже панельного дома находится маленькая студия, которую арендует Манг. На самом деле это городская социальная квартира, где Манг и начал расспрашивать клиентку о ее жизни.
«Это были в основном полутеоретические вопросы, он говорил о моей семейной жизни, о моей профессиональной жизни и потом как бы пытался понять, соответствует ли действительности то, что он говорит, или нет», - рассказала Марью.
Достаточно быстро разговор перешел на сексуальные темы, Манг утверждал, что Марью подходят многие партнеры. «Тебе нужно и хочется движения, разнообразия, в том числе и в отношениях с мужчинами», - заявил Манг. «Ты очень полюбишь астрологию и какого-то астролога», - добавил он.
По словам Марью, странности начались, когда Манг обнаружил, что ее чакры закрыты. «Тогда он скомандовал мне встать, выключил свет и попросил, чтобы я смотрела на какую-то мандалу, которая была у него на окне, и на ее цвета, - вспоминает Марью. - Он начал трогать мою голову, трогал мою руку. Начал скользить рукой по моей спине, после чего мне стало неудобно».
Встреча продолжалась час и 20 минут, Манг сказал, чтобы Марью пришла к нему через год. Сеанс стоил 70 евро.
Но, может быть, в ходе этого эксперимента произошло просто единичное недоразумение? Чтобы окончательно развеять сомнения, был проведен еще один эксперимент. Девушка, представившаяся Кятлин, договорилась об аудиенции с Мангом вечером 2 мая. Повторился тот же сценарий - анализ гороскопа вновь показал, что девушке подходят многие партнеры. Затем последовала хиромантия, которая якобы тоже на это указывала, а спустя 40 минут после начала встречи очередь дошла до ритуала раскрытия чакр. «Он в прямом смысле схватил меня за промежность», - рассказала Кятлин. - Сначала он схватил меня за одну грудь, потом за промежность, а потом за другую грудь».
И с Кятлин звездный астролог в конце взял 70 евро и пригласил ее приходить еще.
Несмотря на то, что «Очевидцу» известны пять случаев сексуальных домогательств, и два из них зафиксированы на записи, 68-летний астролог факт домогательств категорически отрицает. Комментировать ситуацию на камеру он отказался.
«Нет, я не хочу говорить на эту тему, - заявил Манг по телефону. - Ничего такого не было».
Можно, конечно, сказать, что манипуляции, которые проводил Манг, - так сказать альтернативная терапия, границы которой не так ясны, однако Манг утверждает, что никого не трогал. По его словам, максимум, что происходило с его клиентками, - он мог их приобнять, и все обвинения в его адрес - часть развернувшейся в последнее время кампании против мужчин.
Еще один вопрос - почему у астролога, который берет за час, можно сказать, адвокатскую плату, должна быть предназначенная для бедных социальная квартира, где он большую часть времени не живет? «Очевидец» задал этот вопрос городским службам, но там отказались это комментировать, сославшись на деликатные данные.