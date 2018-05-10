Иран нанес массированный ракетный удар по позициям Израиля на Голанских высотах

По предварительным данным, несколько иранских ракет были сбиты системой ПРО "Железный купол". В результате обстрела никто не пострадал, передает Newsru.com.

В ответ на обстрел военные ЦАХАЛа нанесли серию авиаударов по целям в сирийском районе Эль-Кунейтра, недалеко от границы с Израилем. Военные также предупредили жителей Голанских высот соблюдать меры предосторожности и оставаться вблизи убежищ.

Сообщалось, что именно сирийская провинция Эль-Кунейтра в среду в 21:42 по местному времени подверглась трем ракетным ударам со стороны израильских позиций на Голанских высотах.

Силы ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет, большая часть из них не достигла цели, сообщило национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник. Уточняется, что остальные ракеты "поразили некоторые расчеты ПВО, радар и склад боеприпасов" (цитата по РИА "Новости").

Как ранее сообщали израильские СМИ, около полуночи по местному времени во многих населенных пунктах, расположенных на Голанских высотах, прозвучала сирена, предупреждающая о возможном ракетном или минометном обстреле.

Военный корреспондент общенациональной радиостанции Армии обороны Израиля "Галей ЦАХАЛ" Захи Дабуш на своей странице в Twitter сообщил, что о жертвах и каких-либо разрушениях в результате ракетного обстрела пока не известно.

По его словам, пресс-секретарь Армии обороны Израиля уже заявил, что Тель-Авив рассматривает произошедшее как иранскую атаку.

Госдепартамент США уже отреагировал на сообщения об иранском ракетном ударе по позициям Израиля

В Госдепартаменте США уже заявили о том, что находятся в курсе сообщений из Ближнего Востока об обстреле иранскими силами в Сирии позиций Израиля на Голанских высотах.

"Мы в курсе сообщений о том, что около 20 снарядов были выпущены в сторону Израиля. Мы советуем вам обратиться к правительству Израиля за дополнительной информации", - отметил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

В Вашингтоне также напомнили, что, как заявлял ранее госсекретарь США Майк Помпео, находясь с визитом в Иерусалиме, Соединенные Штаты поддерживают Израиль в борьбе против враждебной деятельности Ирана и решительно поддерживают суверенное право Израиля защищать себя.

Утром 9 мая СМИ сообщали о погибших в результате авиаударов, нанесенных армией Израиля по позициям сирийской армии. Тогда речь шла о взрывах, которые прогремели в районе Аль-Кисуа к юго-западу от сирийской столицы Дамаска.

По одной из версий, была атакована база, принадлежащая Ирану. Телеканал Al-Arabiya опубликовал видео последствий удара по пригороду Дамаска.

На этом фоне распространились слухи о гибели самого командующего подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. В частности, об этом объявил сирийский журналист Басам Джахра.