На канадском пляже нашли человеческую ступню - уже 14-ю за последние десять лет

Очередная ступня была обнаружена на острове Габриола в проливе Джорджии между Ванкувером и материковой частью Британской Колумбии. Человеческие останки обнаружил мужчина, который прогуливался по пляжу. В настоящий момент правоохранительные органы пытаются установить личность предполагаемого погибшего, пишет Newsru.com.

В предыдущий раз, в декабре 2017 года, часть ноги в белом носке и черном ботинке нашел местный житель, гулявший со своей собакой по живописному берегу. "Собака обнюхивала какие-то кости. Я обратил на это внимание, а потом заметил, что это чья-то нога в обуви", - рассказал он.

Служба коронеров Британской Колумбии сразу же подтвердила, что на пляже была найдена человеческая нога. Полицейские подняли данные о пропавших людях и связались с коллегами из соседних регионов.

В 2016 году еще одна нога была найдена в 40 км к западу от нынешнего места обнаружения. Всего за предыдущие 10 лет в Британской Колумбии нашли 14 человеческих ног. В восьми случаях останки удалось идентифицировать - они принадлежали шести разным людям.

Подобные находки вызывали спекуляции по всему миру. В частности, высказывались предположения, что выброшенные на берег ноги принадлежали жертвам стихийных бедствий, кораблекрушений или авиакатастроф. Озвучивались и версии по поводу действующего в Британской Колумбии серийного маньяка или организованной преступности. Некоторые шутники пытались подлить масла в огонь и подкидывали на берег собственные поделки из куриных костей.