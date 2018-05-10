Финский позор в Дании

Вечерние матчи ЧМ по хоккею принесли первый сенсационный результат: финны проиграли датчанам 2:3.
Финляндия 2:3 (0:0, 1:2, 0:1) Дания
Финны получили отличный щелчок по носу - так вальяжно играть и небрежно реализовывать моменты сборная, пусть даже без россыпи звезд, но считающаяся претендентом на медали. не имеет права. Фредерику Андерссену финны за три периода накидали 35 бросков, датчане ответили только половиной меньше, но и из этих 17 попыток три окозались успешными. Датчане ловко ловили финнов на контратаках отличившись на 32 и 37-й минутах. Финнам же пришлось играть в догонялки: Себастьян Ахо на 34-й минуте счет сравнял, а вот 2:2 удалось сделать только на 55-й минуте услиями Микаэля Гранлунда. Впрочем усилия нападающего "Миннесоты" пошли прахом: очередной ляп обороны финнов из Никлас Хардт из "Мальмё" делает на 58-й минуте счет 2:3. Отыграться у финнов времени уже не хватило.
Швеция 7:0 (2:0, 3:0, 2:0) Австрия
Пока белорусы бились со швейцарией, австрийцы отбывали номер в матче со шведами. Не особо себя утруждая шведы забросили семь шайб, хотя могли и в два раза больше, а австрийцам позволяли бросать не чаще пяти раз за период. У "Тре Крунур", как обычно, самой активной была тройка Зибанеджад - Янмарк-Нюлен - Раккель, забросившая четыре гола шведов из семи и набравшая на троих девять очков.
Шведы и россияне лидируют в группе А, австрийцы с одним очком, добытым за поражение от швейцарии в овертайме занимают предпоследнее место.