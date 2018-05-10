Финский позор в Дании

Финны получили отличный щелчок по носу - так вальяжно играть и небрежно реализовывать моменты сборная, пусть даже без россыпи звезд, но считающаяся претендентом на медали. не имеет права. Фредерику Андерссену финны за три периода накидали 35 бросков, датчане ответили только половиной меньше, но и из этих 17 попыток три окозались успешными. Датчане ловко ловили финнов на контратаках отличившись на 32 и 37-й минутах. Финнам же пришлось играть в догонялки: Себастьян Ахо на 34-й минуте счет сравнял, а вот 2:2 удалось сделать только на 55-й минуте услиями Микаэля Гранлунда. Впрочем усилия нападающего "Миннесоты" пошли прахом: очередной ляп обороны финнов из Никлас Хардт из "Мальмё" делает на 58-й минуте счет 2:3. Отыграться у финнов времени уже не хватило.