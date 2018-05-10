Счастье и трагедия маленького клуба

Команды не стали проводить разведку боем, сразу же перейдя к атакующим действиям - на 11-й удача улыбнулась тосненцам - их атака с правого края завершилась кроссом в штрафную и Жигулев сумел в подкате перевести мяч в центр, где Скворцов поразил ворота "Авангарда". Куряне смогли отыграться через пять минут - Гуфров с самой боковой линии левого края навесил в штрафную, Киреев набежал и технично направил мяч в дальний угол. Тот же Гуфров организовал партнерам 23-й минуте еще один реальный шанс отличиться: подключился справа, отдал назад на Коробова, тот на замахе обвел одного и вторым касанием пробил — Юрченко выручил! Через минуту уже "Тосно" ответил: Маргасов с нескольких метров добивал после отскока, Кобзев потащил, следом еще добивание и уже игрок Курска помогает вратарю!

До 80-и минуты продолжалась активная игра, в которой шансы были и у "Тосно" и у "Авангарда", правда, чем ближе к концовке встречи, тем заметнее была усталость "Авангарда". Этим и воспользовались тосненцы: Мирзов своей активностью заслужил гол. Отлично ускорился, сначала вырвал мяч у одного соперника, вошел в штрафную, обыграл Дашаева и пробил мимо Кобзева.

Куряне пытались переломить ход встречи, но "Тосно" грамотно держал мяч, спокойно убвивая время до окончания встречи.

Победа в Кубке России, должна была принести "Тосно" и путевку в Лигу Европы, однако тут слово взяли представители РФС, которые заявили, что клуб не получит европейскую лицензию: исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев рассказал, что «Тосно» не сможет принять участие в Лиге Европы в сезоне-2018/19, несмотря на победу в Кубке России.«У «Тосно», к моему сожалению, нет шансов пройти лицензирование. Есть процедуры, которые они не успеют пройти. Я хотел бы, чтобы клуб продолжал прогрессировать. Говорил с руководителем, чтобы в следующий раз не было организационных и финансовых вопросов и они могли воспользоваться шансом участвовать в еврокубках. Дело не только в инфраструктуре. В первую очередь это финансовый критерий. В Лиге Европе будет играть шестая команда Премьер-лиги. Четвертая команда сразу выйдет в группу. Шестая сыграет в квалификации», – описал ситуацию функционер Спортс24. За тур до конца сезона 6-е место в премьер-лиге занимает «Уфа», набравшая 40 очков. На одно меньше у «Арсенала», на два – у «Ахмата», на три – у «Урала», «Динамо» и «Рубина».

Однако и это еще не все: по имеющимся у СМИ данным "Тосно", финансируемый на частные средства может вообще прекратить существование, а тот "финансовый" критерий, который упомянул президент РФС, не что иное как многомилионные долги клуба из Ленинградской области. Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча коротко в интервю "МатчТВ" охарактеризовал ситуацию в клубе: " Сейчас лишнего не хочется говорить. Мы живы".