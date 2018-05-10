Власти Таллинна ужесточают требования к водителям велотакси

Каждый водитель должен будет получить карточку для обслуживания, для этого нужно быть совершеннолетним, обладать категорией на управление транспортным средством и не иметь действующих наказаний за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости и нелегальный извоз.

"Важный момент заключается в том, что постановление, которое мэрия приняла, налагает ряд обязательств на тех, кто будут управлять велотакси - в том числе, обязательство соблюдать правила дорожного движения, обязательство быть вежливым по отношению к туристам, обязательство всегда иметь при себе необходимое количество денег для того, чтобы разменять деньги и дать сдачу, когда это нужно для клиента. И, что немаловажно, появляется обязанность по требованию клиента также давать чек", - рассказал старейшина столичного района Кесклинн Владимир Свет.