четверг, 10 мая 2018 г.
"Я бы никогда не внесла такую петицию, где бы я призывала дать негражданам гражданство" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • На шоссе Таллинн-Пярну мотоцикл столкнулся с грузовиком

На шоссе Таллинн-Пярну мотоцикл столкнулся с грузовиком

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Сегодня утром в Пярнумаа в столкновении грузовика с мотоциклом пострадал мотоциклист. Движение в районе ДТП было нарушено.

Инцидент произошел около 7.02 утра в деревне Нурме на 120-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. По предварительным данным, грузовик, ехавший со стороны Пярну в направлении Таллинна начал поворачивать влево, когда в его бок врезался ехавший сзади мотоцикл. Мотоциклист пострадал, его доставили в больницу.

Авария произошла на участке шоссе, максимально разрешенная скорость на котором составляет 90 км/ч. Подробности ДТП выясняются.

Руководитель Пярнуского полицейского участка Прийт Труус напомнил, что на дорогах всегда нужно быть очень внимательным по отношению к другим участникам движения. "Водителям стоит считаться с другими участниками движения и с возможными неожиданностями", - добавил он.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ