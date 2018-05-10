На шоссе Таллинн-Пярну мотоцикл столкнулся с грузовиком

Инцидент произошел около 7.02 утра в деревне Нурме на 120-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. По предварительным данным, грузовик, ехавший со стороны Пярну в направлении Таллинна начал поворачивать влево, когда в его бок врезался ехавший сзади мотоцикл. Мотоциклист пострадал, его доставили в больницу.

Руководитель Пярнуского полицейского участка Прийт Труус напомнил, что на дорогах всегда нужно быть очень внимательным по отношению к другим участникам движения. "Водителям стоит считаться с другими участниками движения и с возможными неожиданностями", - добавил он.