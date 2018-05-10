Доннарумма отдал Кубок "Ювентусу", "Манчестер Сити" побил рекорды в Англии

«Манчестер Сити» побил рекорды премьер-лиги по числу побед и очков в одном чемпионате. В перенесенном матче 31-го тура команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «Брайтон» (3:1). Теперь на счету «Манчестер Сити» 31 победа и 97 очков в текущем чемпионате. С момента учреждения премьер-лиги ни одна команда не достигала таких показателей в рамках одного сезона. «Тоттенхэму» удавалось одержать 31 победу в чемпионате в 1960-1961 годах. «Ливерпуль» набрал бы 98 очков в сезоне-1978/79, если бы тогда начислялось 3 очка за выигранный матч.

А вот "Челси" осложнил себе задачу попадания в Лигу Чемпионов, сыграв вничью 1:1 с "Хаддерсфилдом" - "Пенсионеры" могли сравняться с "Ливерпулем" по очкам, но ничья оставила подопечных Конте перед последним туром на расстоянии двух очков от четвертого места. Зато очко для "Хаддерсфилда" значило многое: новичок АПЛ сохранил прописку в высшем дивизионе, а за спасительное 17-е место продолжают бороться "Суонси" и "Саутгемптон".

"Тоттенхэм" усилиями Харри Кейна победил "Ньюкасл" и сыграет в сезоне 2018-19 в Лиге Чемпионов. К тому же "Шпоры" практически обеспечили себе бронзовые медали АПЛ.

В Испании "Барселона" катком прошлась по "деревенскому Реалу", не оставив шанса желтым: 5:1, таков счет поединка, где дублем отметился и Усман Дембеле. А вот "Реал" из Мадрида уступил на выезде, без Роналду, "Севилье" 2:3. В родном городе защитнка "Реала" Серхио Рамоса столичных ждал холодный душ в виде 0:2 в конце первого тайма. Третий гол севильцев забил Рамос в свои ворота. "Реал" успел отыграть два мяча - на 87-й минуте Майораль размочил счет, а на 90-й Рамос с пенальти сделал преимущество "Севильи" минимальным, однако больше голов в этом матче зрители не увидели.

Победа над "Реалом" подняла "Севилью" в зону еврокубков, а "Реал" осложнил себе борьбу за серебряные медали - за два тура до конца Примеры "сливочные" отстают от "Атлетико" на два очка.

В Италии, как и в России, состоялся финал Кубка. В решающем матче встретились "Ювентус" и "Милан". "Россонери" продержались лишь 56 минут, пока не начал чудить их "анфан террибль", Джанлуиджи Доннарумма, запустивший после ударов Диего Косты, Бенатии бабочки в свои ворота, а в ситуации с автоголом Калинича вратарь, который поругался со всеми "Миланезе" из-за своего контракта, забыл предупредить партнеров о том что именно Доннарумма идет на мяч.