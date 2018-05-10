В России студент устроил стрельбу в колледже, а затем покончил с собой

Изначально сайт правительства области сообщил, что пострадал только один студент, а сам нападавший застрелился. Позднее СМИ передали, что в результате инцидента в больнице оказались трое учащихся.

"Один пострадавший с огнестрельным ранением плеча в настоящее время в операционной. Еще два человека госпитализированы с переломами", - сказал источник ТАСС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области. Он уточнил, что двое других студентов выпрыгнули из окна.

Детали трагедии в настоящее время уточняются. На место выехал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, а также члены специально созданной рабочей комиссии по проведению оперативного расследования ЧП, которую возглавил заместитель министра образования Новосибирской области - начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Андрей Головнин. Кроме этого, туда выехали члены комиссии по делам несовершеннолетних и прокурор Новосибирской области. "В ходе прокурорской проверки в том числе будет дана оценка работе органов системы профилактики, образовательному процессу учреждения", - сообщил ТАСС представитель прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

В сообщении правительства области уточняется, что нападение совершил студент первого курса. По данным ТАСС, в социальных сетях студенты колледжа пишут, что раненый первокурсник долгое время донимал устроившего стрельбу, у них были продолжительные конфликты. Студенты предполагают, что молодой человек решил отомстить обидчику.

Источники "Комсомольской правды" утверждают, что молодой человек пришел на занятия с винтовкой. Перед тем, как открыть стрельбу, он крикнул: "Вы надо мной подшутили, теперь я пошучу над вами", - рассказал изданию источник, близкий к следствию.

После этого, по его словам, нападавший начал стрелять по детям. Одного из мальчиков ранил. Остальные подростки начали выпрыгивать из окон. Когда парень остался в классе один, он покончил с собой.

В соцсетях появились фотографии, как утверждается, с места событий. Также уточняются подробности того, как именно подросток смог пронести в учебное заведение оружие: он якобы пронес его в разобранном виде в портфеле. Охранника в тот момент на месте не было. Также отмечается, что покончивший с собой студент был тихий и спокойный.

Что конкретно послужило причиной конфликта между подростками, пока неизвестно. В правительстве области отмечают, что состояние здоровья раненого студента находится под особым контролем регионального Минздрава.

В ГУ МВД по региону информацию о ЧП подтвердили, добавив, что участниками трагедии стали подростки в возрасте 15 лет, передает сайт "Все новости".