Внимание, внимание, внимание: новый розыгрыш!

Дорогие читатели Rus.Postimees! Наконец стало тепло, а это означает, что пора есть мороженое! И не просто мороженое, а от La Muu, и к тому же совершенно бесплатно! Мы предлагаем вам попытать счастья в нашем новом розыгрыше.
Итак, наш розыгрыш: пять победителей смогут получить по две четырехсотграммовых коробки мороженого в кафе La Muu, расположенном в творческом городке Теллискиви в Таллинне!
В этом застекленном холодильнике более двадцати уникальных сортов. Примерно половину ассортимента составляют фруктовые и ягодные сорбе и сорта, которые понравятся веганам - из апельсинов, киви, айвы и малины с просекко.
Да, La Muu славится необычными вкусами. Судите сами: мороженое со вкусом тирамису, темного шоколада, яичного ликера, соленой карамели, кофейное, ванильное, кокосовое, вишневое, с ревенем, с маракуйей, манго... Так и со счета сбиться недолго! Привлекают внимание и сложные сорта: черная смородина с маскарпоне, клубника с бальзамико, слива с корицей. А вот и новинки: клубника с творогом и... мороженое со вкусом бекона и кленового сиропа!
Итоги конкурса мы подведем 16 мая.
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!