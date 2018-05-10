четверг, 10 мая 2018 г.
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Внимание, внимание, внимание: новый розыгрыш!

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Вкусовая палитра мороженого La Muu.

ФОТО: Renee Altrov

Дорогие читатели Rus.Postimees! Наконец стало тепло, а это означает, что пора есть мороженое! И не просто мороженое, а от La Muu, и к тому же совершенно бесплатно!  Мы предлагаем вам попытать счастья в нашем новом розыгрыше.

Итак, наш розыгрыш: пять победителей смогут получить по две четырехсотграммовых коробки мороженого в кафе La Muu, расположенном в творческом городке Теллискиви в Таллинне! 

Каждый из пяти победителей сможет выбрать по две коробки мороженого из этого самого шкафа!

ФОТО: Renee Altrov

В этом застекленном холодильнике более двадцати уникальных сортов. Примерно половину ассортимента составляют фруктовые и ягодные сорбе и сорта, которые понравятся веганам - из апельсинов, киви, айвы и малины с просекко. 

Да, La Muu славится необычными вкусами. Судите сами: мороженое со вкусом тирамису, темного шоколада, яичного ликера, соленой карамели, кофейное, ванильное, кокосовое, вишневое, с ревенем, с маракуйей, манго... Так и со счета сбиться недолго! Привлекают внимание и сложные сорта: черная смородина с маскарпоне, клубника с бальзамико, слива с корицей. А вот и новинки: клубника с творогом и... мороженое со вкусом бекона и кленового сиропа!

Итоги конкурса мы подведем 16 мая.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!

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