Сависаар: иностранная рабочая сила может смягчить нехватку рабочих рук в Эстонии

По словам члена экономической комиссии Эрки Сависаара, сегодня Эстония находится в ситуации, когда на рынке труда царит нехватка высококвалифицированных специалистов. Поправки к закону об иностранцах смягчат условия приема трудовых мигрантов для местных предприятий.

«К сожалению, многие наши предприятия не могут заполнить рабочие места местными топ-специалистами, так как их просто не хватает. Курсы повышения квалификации забирают много времени, тогда как специалисты нужны уже сейчас», -сказал Сависаар, добавив, что в результате запланированных изменений за короткое время количество трудовых мигрантов из числа высококвалифицированных специалистов может вырасти на 2500 человек. «Это не мигранты, это специалисты высоко уровня, которые по окончании трудового договора уедут обратно к себе на родину», - уточнил политик.

По словам депутата Рийгикогу, действующая система квот на иностранную рабочую силу чересчур ограничивает возможности эстонских предприятий. «Очевидно, что с квотами нужно что-то делать, так как сегодня они заполняются буквально за один квартал, из-за чего предприниматели вынуждены мириться с временными работниками, например, из Польши. Мы должны создать нормальные условия для приема на работу иностранных специалистов, так как из-за временных работников государство теряет доход с налога на рабочую силу», - сказал Сависаар.