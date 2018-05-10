Пресса Британии: США остаются без ближайших союзников

Когда прошлой осенью законопроект рассматривался палатой общин, правительство Терезы Мэй получило пощечину, когда Доминик Грив внес поправку, согласно которой парламент должен будет проголосовать по финальному варианту соглашения о выходе из ЕС.

Теперь к этому добавились еще 13 поправок, внесенных палатой лордов. Это сохранение членства в таможенном союзе в той или иной форме, включение европейской хартии по правам человека в британские законы и поправка о необходимости соглашения между Британией и Ирландией о границе.

Стратегия премьера Терезы Мэй заключается в том, чтобы сохранить единство консерваторов посредством полного выхода из ЕС, выработав при этом практические компромиссы по взаимоотношениям с ЕС.

Но провал правительства по важнейшим вопросам вроде единого рынка, таможенного союза и границы с Ирландией полностью нарушает эту стратегию, отмечает автор.

Британский шахматист подсиживает Илюмжинова

Обычно шахматные баталии проходят на черно-белой доске, но недавняя стычка в Международной шахматной федерации (ФИДЕ) стала на редкость яркой, пишет Times.

Спор возник между 52-летним британским гроссмейстером Найджелом Шортом и президентом федерации россиянином Кирсаном Илюмжиновым.

Найджел Шорт запомнился благодаря своей борьбе за шахматную корону в 1993 году, когда он попытался обыграть тогдашнего чемпиона мира Гарри Каспарова.

Сейчас он пытается сместить Илюмжинова, который занимает свой пост почти 23 года. Шорта интересует, куда делись более 1 млн долларов ФИДЕ, сообщает издание.

Счет в швейцарском банке, на котором находились средства, был заморожен 30 апреля после того, как Илюмжинов попал в санкционный список министерства финансов США. Его обвинили в материальной поддержке Сирии и в представлении интересов ее правительства. Сам он все обвинения отрицает.

Шорт, который намерен побороться за пост президента ФИДЕ на выборах в сентябре, написал в "Твиттере", что его интересует судьба денег федерации. "Если был открыт новый счет на имя ФИДЕ, то почему нам об этом не сообщают? А, может, они в матрасе?", - спросил он.

Шорт сообщил изданию, что федерация отказалась отвечать на его вопросы. Казначей ФИДЕ Адриан Зигель сказал, что ни один банк не будет принимать деньги федерации, пока ее президент находится в санкционном списке. "Нам отказали практически 20 банков", - сказал он.

Он добавил, что средства были переведены в трастовую компанию, название которой он назвать отказался. Зигель критично высказался в адрес Шорта, который выступил с обвинениями, не поговорив с ним.

Попытка Найджела Шорта заменить Кирсана Илюмжинова на посту главы ФИДЕ показывает, что время шахмат, становившихся в годы холодной войны ареной противостояния идеологий, не кануло в прошлое.

Прямолинейный, колкий и иногда просто грубый Шорт не сыскал себе всеобщей любви, чтобы быть во главе шахматного мира. Но он куда больше подходит для этой роли, чем нынешний глава, полагает издание.

Илюмжинов близок к Путину, точно так же как он был близок к Саддаму Хусейну и Муаммару Каддафи. Из-за своих связей с президентом Сирии Башаром Асадом он попал под санкции.

Как и в случае с Зеппом Блаттером, Илюмжинов специализируется на построении дружбы с национальными федерациями стран третьего мира, чтобы они голосовали за него на выборах президента ФИДЕ. Гарри Каспаров и Анатолий Карпов пытались сместить его с должности, но безуспешно.

Оба они играли гораздо лучше Шорта. Теперь у англичанина есть возможность доказать, что он гораздо лучше разбирается в околошахматных интригах. Но ему понадобится всего его коварство, чтобы переиграть Илюмжинова, сообщает газета.