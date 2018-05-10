четверг, 10 мая 2018 г.
"Если избиратели Центристской партии не будут чувствовать угрозы, то у центристов не будет повода их защищать: атаки же нет!" Кая Каллас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Из-за аварии с перевозившим растворители грузовиком произошло загрязнение

Из-за аварии с перевозившим растворители грузовиком произошло загрязнение

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Загрязнение. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

В среду в Тарту из-за аварии с перевозившим растворители грузовиком произошло загрязнение, которое ликвидировали спасатели.

В 11.19 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Рингтеэ поврежден весящий тонну контейнер с остатками растворителей с грузовика. Спасатели локализовали загрязнение, оставшуюся в контейнере жидкость перелили в другой контейнер, который привез другой грузовик, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.

Уборка поверхности дороги стала задачей предприятия. Об инциденте также проинформировали инспекцию окружающей среды.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ