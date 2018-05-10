Из-за аварии с перевозившим растворители грузовиком произошло загрязнение

В 11.19 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Рингтеэ поврежден весящий тонну контейнер с остатками растворителей с грузовика. Спасатели локализовали загрязнение, оставшуюся в контейнере жидкость перелили в другой контейнер, который привез другой грузовик, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.