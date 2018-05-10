Месяц до старта ЧМ по футболу: Германия может потерять Нойера, россиянам запретили шашлыки

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер оценил свои шансы выступить на ЧМ-2018.
Нойер пропустил практически весь сезон из-за серьезной травмы, которую он получил в сентябре.
«Вариант, что я поеду на ЧМ-2018, не успев сыграть ни одного матча, невозможен. До конца сезона остается несколько игр, посмотрим, как все сложится», – сказал Нойер официальному сайту клуба.
Главный тренер мюнхенцев Юпп Хайнкес, в свою очередь, не исключил вероятность участия 32-летнего вратаря в финале Кубка против «Айнтрахта». «Факт в том, что Мануэля не будет в составе в заключительной игре чемпионата против «Штутгарта» в субботу, однако вопрос по его участию в финале Кубка остается открытым», – заявил тренер изданию Kickers.
Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес не сыграет в финале Лиги чемпионов из-за травмы. 20-летний англичанин также может пропустить предстоящий чемпионат мира.
Причиной послужила травма голеностопа, которую Гомес получил во время выступления за сборную Англии в матче против Голландии (1:0).
Защитник смог провести 2 матча АПЛ на уколах, но клубные доктора пришли к выводу, что Гомесу необходима операция. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны, но он точно не успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов против «Реала», который состоится 26 мая в Киеве.
А в самой России остается один день до объявления расширенного состава сборной на ЧМ-2018. Пока же россияне, проживающие в местах проведения мундиаля лишились возможности приготовления шалыков, передают "Известия". В частности, в городах, где пройдут матчи турнира, будет запрещено разводить костры и сжигать траву. Под запрет попадают в том числе и пикники с жаркой шашлыков на мангалах. Если лесопожарная обстановка осложнится, гражданам может быть запрещено посещение лесов. Будет запрещено использовать приспособления для приготовления блюд на углях как в лесах, так и в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. Штрафы за нарушения для граждан составят от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 200 до 500 тысяч рублей.