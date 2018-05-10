Месяц до старта ЧМ по футболу: Германия может потерять Нойера, россиянам запретили шашлыки

Нойер пропустил практически весь сезон из-за серьезной травмы, которую он получил в сентябре.

«Вариант, что я поеду на ЧМ-2018, не успев сыграть ни одного матча, невозможен. До конца сезона остается несколько игр, посмотрим, как все сложится», – сказал Нойер официальному сайту клуба.

Главный тренер мюнхенцев Юпп Хайнкес, в свою очередь, не исключил вероятность участия 32-летнего вратаря в финале Кубка против «Айнтрахта». «Факт в том, что Мануэля не будет в составе в заключительной игре чемпионата против «Штутгарта» в субботу, однако вопрос по его участию в финале Кубка остается открытым», – заявил тренер изданию Kickers.

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес не сыграет в финале Лиги чемпионов из-за травмы. 20-летний англичанин также может пропустить предстоящий чемпионат мира.

Причиной послужила травма голеностопа, которую Гомес получил во время выступления за сборную Англии в матче против Голландии (1:0).

Защитник смог провести 2 матча АПЛ на уколах, но клубные доктора пришли к выводу, что Гомесу необходима операция. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны, но он точно не успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов против «Реала», который состоится 26 мая в Киеве.