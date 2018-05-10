Министр обороны: Россия пытается заставить НАТО уйти с Балтийского моря

«Российские военные корабли отчетливо пытаются заставить НАТО уйти с Балтийского моря», - сказал Луйк в опубликованном в четверг интервью финской газете Helsingin Sanomat.

По словам Луйка, российские военные корабли оказывают давление на военные корабли НАТО — например, следуя за ними или находясь вблизи. Министр также отметил бреющие полеты российских военных самолетов над военными кораблями НАТО, пишет газета.

«Это происходит в международных водах. Это нарушение хорошего тона морской навигации», - сказал Луйк.

По словам Луйка, это происходит прежде всего с военными кораблями США, но и с кораблями других стран НАТО.

Он также отметил перевод российской военной техники в регион Балтийского моря и перевод ракетных системы «Искандер» и С-400» в Калининград.

«Ведется обширное снабжение. Оно происходит без каких-либо причин и указывает на агрессивность в нашем регионе», - сказал Луйк.

По словам министра, Россия также поддерживает снабжение с помощью системы передислокации военных.