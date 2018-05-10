четверг, 10 мая 2018 г.
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  • Самое большое в мире граффити в технике спрей-принт открыто в Пайде. Скоро рекорд побьет Нарва

Самое большое в мире граффити в технике спрей-принт открыто в Пайде. Скоро рекорд побьет Нарва Смотрите галерею и видео!

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Начиная с сегодняшнего утра, в Пайде, на торце жилого дома по адресу Тёэстузе, 16 можно увидеть только что законченную работу: такого размера граффити, нанесенное спрей-принтером, не делал еще никто в мире, сообщает  Jarvateataja.postimees.ee.

Нанесенное на стену художником Кристьяном Юусу панно площадью 146 квадратных метров изображает сеть эстонских железных дорог, напоминая о том, что в Пайде когда-то тоже был вокзал. Жилой дом, на котором появилось это гигантское изображение, находится неподалеку от бывшей железнодорожной ветки Тюри-Тамсалу, которая была проложена в 1915 году и существовала до 1972 года. Сделанное в честь столетия ЭР граффити символизирует, что во времена первой республики многие населенные пункты возникли только благодаря развитию сети железных дорог. 

Создатель спрей-принтера Михкель Йоала сказал, что долго титул самого большого, нанесенного спрей-принтером у пайдеского граффити не продержится, так как уже в субботу команда приступит к созданию панно площадью 230 квадратных метров в Нарве. Оно будет называться "Кремлевские соловьи". 

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