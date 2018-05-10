Самое большое в мире граффити в технике спрей-принт открыто в Пайде. Скоро рекорд побьет Нарва

Нанесенное на стену художником Кристьяном Юусу панно площадью 146 квадратных метров изображает сеть эстонских железных дорог, напоминая о том, что в Пайде когда-то тоже был вокзал. Жилой дом, на котором появилось это гигантское изображение, находится неподалеку от бывшей железнодорожной ветки Тюри-Тамсалу, которая была проложена в 1915 году и существовала до 1972 года. Сделанное в честь столетия ЭР граффити символизирует, что во времена первой республики многие населенные пункты возникли только благодаря развитию сети железных дорог.