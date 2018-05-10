четверг, 10 мая 2018 г.
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Немецкие солдаты возведут мост на реке Суур-Эмайыги

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ФОТО: Postimees.ee

В рамках крупномасштабных учений Siil инженерная рота из Германии на период с пятницы по субботу установит на реке Суур-Эмайыги в районе Ворбусе понтонный мост, в связи с чем навигация по реке может быть нарушена.

«В связи с установкой моста возможны задержки в навигации по Эмайыги в районе моста», - сказал специалист по гражданско-военному сотрудничеству учений Siil Янно Симм.

Силы обороны просят отнестись с пониманием к предстоящим потенциальным задержкам в навигации.

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