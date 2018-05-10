В Италии охранник убил жену-украинку вскоре после свадьбы и застрелился

Преступление было совершено 8 мая в доме, в котором проживали 33-летний Антонио Жирарди и 27-летняя уроженка Днепра Марина Новожилова. В браке они состояли всего семь месяцев, пишет Newsru.com.

Около 7:30 сосед супругов услышал выстрелы и сообщил об этом в полицию. Приехавшие блюстители закона обнаружили на месте происшествия трупы Антонио и Марины со следами огнестрельных ранений.

"Антонио работал охранником. Он выстрелил Марине в сердце из табельного оружия", - рассказала сестра погибшей Алена Яновская.

По ее словам, Жирарди должен был вернуться домой около 6:00 после ночной смены. Однако он ушел с дежурства раньше, возможно, подозревая супругу в измене. По словам близких убитой Марины, мотивом расправы была именно ревность со стороны Антонио, сообщает РИА "Новости-Украина".

По предварительным данным, пара находилась в процессе развода, однако Антонио Жирарди не хотел расторгать брак.

Известно также, что в момент трагедии в доме секьюрити находились сестра потерпевшей Алена и ее приятель Дмитрий, которые тоже являются гражданами Украины. Полиция проверяет все возможные версии семейного конфликта, приведшего к убийству и самоубийству. По одной из них, преступление совершено на почве финансовых проблем и несбывшегося желания Марины обрести в браке материальное благополучие.

Следователи изъяли сотовые телефоны погибших супругов в надежде, что содержащаяся в них информация поможет пролить свет на причины трагедии.

Консул Украины в Италии обратился с запросом в местную полицию в связи с гибелью украинки. Об этом рассказал заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины и начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

В феврале в окрестностях итальянского Неаполя была убита еще одна украинка - 30-летняя Оксана Яцкив. Ее тело нашли на рельсах у железнодорожной станции Кампи-Флегрей, пишет Politeka. Судя по всему, преступник пытался выдать смерть женщины за несчастный случай.

В ходе расследования выяснилось, что к расправе над Оксаной причастен ее друг.

Погибшая гражданка Украины жила в селе Коропец Тернопольской области, а на территории Италии находилась нелегально. Ее мать тоже находилась на Апеннинах нелегально, приехав на заработки. Женщина-гастарбайтер неделю искала свою дочь, пока не обнаружила ее в неаполитанском морге.

По словам соотечественников Оксаны, ее жестоко избили и бросили умирать на рельсах.

На родине у Яцкив остались двое детей - 9-летний мальчик и трехлетняя девочка, писали "Факты".

По словам подруги погибшей Инны, Оксана отправилась в Неаполь вслед за матерью два года назад. "Работала у пожилых людей, убирала их дома. Раньше мы с Оксаной вместе снимали в Неаполе квартиру", - говорила Инна.

После смерти Оксаны ее родственники и друзья не смогли собрать деньги даже на то, чтобы вывезти ее останки на родину. "Репатриация тела стоит от 5 до 7 тысяч евро. Благодаря помощи консульства маме Оксаны это обойдется значительно дешевле - требуется 2800 евро. Но и этих денег нет", - сетовала Инна.

По ее словам, в декабре 2017 года мать Оксаны приезжала на Украину и потратила практически все, что заработала.