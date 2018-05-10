Трамп встретил трех освобожденных из Северной Кореи американцев

На кадрах телерепортажа видно, как Трамп и Пенс вместе с женами Меланией и Карен прибыли к самолету, а затем президент и первая леди поднялись на борт, где они встретили и переговорили с освобожденными гражданами США. Спустя некоторое время все прибывшие из КНДР американские граждане и супруги Трамп покинули самолет.

Авиалайнер, на борту которого находились освобожденные американцы и госсекретарь США Майкл Помпео со своей делегацией, приземлился на авиабазе около 2:40 по местному времени (9:40 по московскому).

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын пошел навстречу просьбам Вашингтона освободить из заключения трех американских граждан.

Один из них - Ким Дон Чель - находился в заключении с октября 2015 года. Он был арестован, обвинен в шпионской деятельности и приговорен к 10 годам. Двое других - Ким Сан Дук и Ким Хак Сон - преподавали в Пхеньянском университете науки и технологии. Они были арестованы чуть более года назад по обвинению "в ведении враждебной деятельности в отношении КНДР".

Освобожденные американцы отправились на родину вместе с госсекретарем США Майклом Помпео, совершившим визит в Пхеньян. Они выразили поблагодарили Трампа и Помпео за усилия, препринятные для их возвращения домой.

В прошлом году КНДР передала США американского студента Отто Вомбиера, который в течение года находился в коме и умер, не приходя в сознание. Он приехал в Северную Корею в качестве туриста, попытался сорвать со стены в отеле политический плакат и получил за это 15 лет лишения свободы.