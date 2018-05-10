Фото: вандалы осквернили памятник погибшим красноармейцам в Раквере
10 мая 2018 г., 10:56
Сегодня утром житель Раквере Георг, принесший цветы к памятнику павшим красноармейцам, обнаружил, что его осквернили вандалы.
Часть цветов разбросана, свечи разбиты, пишет Virumaa Teataja.
В течение получаса к памятнику подошло несколько человек, которые сообщили о произошедшем в полицию. По словам Георга, он просил установить у памятника камеру, но безрезультатно.
"Хотя бы одну ночь полиция ведь могла бы присмотреть за памятником", - говорит он.