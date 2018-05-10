четверг, 10 мая 2018 г.
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  • Фото: вандалы осквернили памятник погибшим красноармейцам в Раквере

Фото: вандалы осквернили памятник погибшим красноармейцам в Раквере

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Сегодня утром житель Раквере Георг, принесший цветы к памятнику павшим красноармейцам, обнаружил, что его осквернили вандалы.

Часть цветов разбросана, свечи разбиты, пишет Virumaa Teataja.

В течение получаса к памятнику подошло несколько человек, которые сообщили о произошедшем в полицию. По словам Георга, он просил установить у памятника камеру, но безрезультатно.

"Хотя бы одну ночь полиция ведь могла бы присмотреть за памятником", - говорит он.

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