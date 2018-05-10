В Эстонии впервые вручат премию за дело жизни в области образования

На приуроченном ко дню учителя гала-мероприятии “Учитель года”, которое состоится в октябре, работникам сферы образования будут вручены премии на сумму более 155 000 евро, в частности премия за дело жизни составит 65 000 евро. До 13 мая все желающие могут представить своих кандидатов на получение наград на домашней странице министерства образования.

“То, что в юбилейный для нашей республики год мы можем наградить учителей государственной премией является историческим решением", - сказала министр образования и науки Майлис Репс и добавила, что выражение признания на государственном уровне сигнализирует о том, что образование является одной из важнейших сфер в нашем государстве.

“Особенно приятно отметить, что мы впервые сможем вручить премию за дело жизни, и достойно наградить тех, кто посвятил большую часть своей жизни развитию образования”, - сказала Репс.

В соответствии с постановлением Правительства Республики теперь каждый год будет вручаться одна государственная премия за дело жизни и до девяти ежегодных премий. Размер премии за дело жизни составляет 65 000 евро, годовой премии - 10 000 евро.

В этом году премии получат победители в следующих категориях: воспитатель детского сада, учитель начальных классов, классный руководитель, учитель-предметник основной школы, учитель гимназии, преподаватель профессионального учебного заведения, преподаватель университета, опорный специалист и руководитель учебного заведения. Победителям в номинациях "друг образования” и “достижение года в учебном заведении” будут вручены премии меньшего размера.

Министерство образования и науки призывает всех представлять своих кандидатов на конкурс, чтобы мы могли достойно отметить тех, кто выполняет свою работу с душой и служит примером нашим детям и молодежи.

На данный момент представлено уже более 750 кандидатов. Представить кандидата можно до 13 мая по ссылке www.hm.ee/ru/gala.