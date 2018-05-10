Лэнс Армстронг: «И меня, и Россию сделали символами, чтобы публично разорвать на части»

«Во многом моя история схожа с тем, что происходит сейчас в России. Громкая тема, которую любят обсуждать журналисты и политики. Это тот случай, когда контролирующие органы могут продемонстрировать свою силу и показать, что они что-то делают.

Думаю, это именно то, чем занимался глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт – демонстрация того, что организация чем-то занята, успешна в своих задачах.

Идет нападение на символ, который публично раздирают на части, и все – политики, медиа – чувствуют себя хорошо и довольные собой просто уходят. Но проблема-то остается, ничего не меняется.

Посмотрите, что МОК сделал с Россией в последние месяцы, и со всей российской допинговой проблемой. Они устроили из этого большое шоу, но ничего не изменилось.