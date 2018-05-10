Elron собрал за апрель рекордную выручку

В апреле поезда Elron совершили 656 000 поездок, а количество пассажиров увеличилось на 12%. За первые четыре месяца текущего года совершено на 200 000 поездок больше, чем в прошлом году того же периода.

"Количество направляющихся в Тарту и Вильянди пассажиров увеличилось на треть, а в Нарву удвоилось, - сказал руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго. - В общей сложности поезда Elron совершили поездки 2,5 млн раз, что по сравнению с прошлым годом больше на 200 000".