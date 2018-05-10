четверг, 10 мая 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Elron собрал за апрель рекордную выручку

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Dmitri Kotjuh/J

В апреле доход от продажи билетов Elron достиг рекордной отметки в 1 248 000 евро, что на 26% больше, чем в тот же период прошлого года.

В апреле поезда Elron совершили 656 000 поездок, а количество пассажиров увеличилось на 12%. За первые четыре месяца текущего года совершено на 200 000 поездок больше, чем в прошлом году того же периода.

"Количество направляющихся в Тарту и Вильянди пассажиров увеличилось на треть, а в Нарву удвоилось, - сказал руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго. - В общей сложности поезда Elron совершили поездки 2,5 млн раз, что по сравнению с прошлым годом больше на 200 000".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ