Уникальный случай: утечку мозговой жидкости спутали с насморком

Известно, что женщина получила травму головы, ударившись о приборную панель. Помимо насморка, с того момента ее мучили приступы мигрени. Постепенно ситуация начала принимать новый оборот - состояние женщины ухудшилось. Медики назначали разные лекарственные средства против насморка, но они не помогали, передает MedDaily.

Только в этом году было установлено: под видом насморка скрывалась опасная утечка спинномозговой жидкости, происходившая через небольшое отверстие в черепе. На этот момент женщина теряла до полулитра жидкости в день. Прозрачная спинномозговая жидкость защищает головной и спинной мозг. Она также помогает удалять отходы, образующиеся при работе мозга, и распределять питательные вещества по нервной системе.