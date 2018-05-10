Уникальный случай: утечку мозговой жидкости спутали с насморком

Последние два года 52-летняя Кендра Джексон из Небраски страдала от симптомов простуды или аллергии. По крайней мере, она так думала. У женщины постоянно наблюдался насморк, сообщает Fox2.now.com. Данная аномалия началась после того, как Джексон попала в серьезное ДТП.
Известно, что женщина получила травму головы, ударившись о приборную панель. Помимо насморка, с того момента ее мучили приступы мигрени. Постепенно ситуация начала принимать новый оборот - состояние женщины ухудшилось. Медики назначали разные лекарственные средства против насморка, но они не помогали, передает MedDaily.
Только в этом году было установлено: под видом насморка скрывалась опасная утечка спинномозговой жидкости, происходившая через небольшое отверстие в черепе. На этот момент женщина теряла до полулитра жидкости в день. Прозрачная спинномозговая жидкость защищает головной и спинной мозг. Она также помогает удалять отходы, образующиеся при работе мозга, и распределять питательные вещества по нервной системе.
Она постоянно производится в головном мозге и в норме попадает в кровоток через небольшие отверстия в твердой мозговой оболочке. Это одна из трех оболочек, покрывающих головной и спинной мозг. В случае Джексон образовалось небольшое отверстие в решетчатой кости, отделяющей носовую полость от полости черепа. Со временем отверстие увеличилось в размере, что спровоцировало ухудшение состояния. Устранить протечку удалось, используя ткань из носовой полости и абдоминальный жир пациентки.