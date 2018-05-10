четверг, 10 мая 2018 г.
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Новые функции Facebook: теперь товары можно будет тестировать виртуально!

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ФОТО: Marcio Jose Sanchez/AP

Уже в ближайшее время Facebook и Instagram обретут ряд новых функций, которые внесут существенное разнообразие в обслуживание клиентов в социальных сетях и облегчат выбор товаров.

Так, на прошлой неделе стало известно, что Facebook скоро откроет новую среду знакомств для одиноких сердец. А Facebook Messenger запустит в начале лета опцию дополненной реальности для коммерческих пользователей.

Среди пионеров, готовых к использованию новой опции, называют ASUS, Kia, Nike и Sephora. По мнению директора по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, нововведение вызовет кардинальные перемены в практике клиентского обслуживания в социальных сетях: «Дополненная реальность позволит пользователям Facebook Messenger получать более полное представление о предлагаемых товарах, а также о возможностях их персонального применения. Интернет-магазин косметики Sephora, например, предложит виртуальную возможность протестировать понравившееся изделие, что несомненно облегчит выбор покупателей».

Почему бы и в самом деле не проверить, какой именно оттенок губной помады подходит вам лучше всего?

А еще летом в Facebook появится опция 3D-постов. О том, как все это будет работать на практике, мы узнаем уже в ближайшие месяцы.

Порадует новостями и принадлежащее Facebook приложение Instagram. Там откроется сервис групповых видеозвонков. «Как утверждает сам Facebook, это решение связано с возросшей популярностью live-видео и потребностью пользователей в видеочате для небольших групп», – отметила С. Селиов. Аналогичную возможность предоставит также и другое известное приложение Facebook – WhatsApp.

И это еще не всё: совсем скоро можно будет делать покупки прямо в Instagram! Как? Очень просто. Кредитная карта привязывается к аккаунту в социальной сети, и ее владелец сразу покупает рекламируемые там товары, не тратя время на переход на торговый сайт.

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