четверг, 10 мая 2018 г.
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Минобороны РФ: ПВО Сирии сбили более половины выпущенных Израилем ракет

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Ракеты. Иллюстративное фото.

ФОТО: KIM HONG-JI/REUTERS

Израильская армия выпустила по территории Сирии около 70 ракет, заявили в Минобороны РФ, передает "Интерфакс".

"В нападении было задействовано 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которыми выпущено по различным районам Сирии около 60 ракет класса "воздух-поверхность". Со стороны Израиля также было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля", - сообщили в Минобороны отметив, что боевыми расчетами ПВО Сирии было сбито более половины ракет.

"Нападению подверглись места дислокации иранских вооруженных формирований, а также позиции средств ПВО сирийской армии в районе Дамаска и на юге Сирии", - сказали в российском Минобороны.

В военном ведомстве РФ сообщили, что удары наносились в течение двух часов "под предлогом "ответа" на обстрел израильских позиций в районе Голанских высот со стороны иранских формирований".

Ранее представители армии Израиля официально заявляли, что уведомили РФ перед ударом по Сирии.

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