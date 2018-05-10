Минобороны РФ: ПВО Сирии сбили более половины выпущенных Израилем ракет

"В нападении было задействовано 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которыми выпущено по различным районам Сирии около 60 ракет класса "воздух-поверхность". Со стороны Израиля также было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля", - сообщили в Минобороны отметив, что боевыми расчетами ПВО Сирии было сбито более половины ракет.

"Нападению подверглись места дислокации иранских вооруженных формирований, а также позиции средств ПВО сирийской армии в районе Дамаска и на юге Сирии", - сказали в российском Минобороны.

В военном ведомстве РФ сообщили, что удары наносились в течение двух часов "под предлогом "ответа" на обстрел израильских позиций в районе Голанских высот со стороны иранских формирований".