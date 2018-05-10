Фото: как быстро и без проблем переделать однокомнатную квартиру в Мустамяэ

Бретте пишет в своем блоге, что к ней обратилась двоюродная сестра, которой всего-навсего была нужна помощь в выборе нового дивана. Дело закончилось ремонтом квартиры и ее новым дизайном.

Квартира до переделки. ФОТО: pintslijakohvriga.ee

До этого момента Бретте видела квартиру только на фото, так как квартира, как мы уже сказали, находится в Таллинне, а блогер живет в Курессааре. Бретте порекомендовала хозяйке жилья поменять цвет стен, отказавшись от лилового и розового, и посоветовала, какие обои выбрать.

К ремонту Бретте подготовилась дистанционно: под ее руководством было куплено все необходимое, от обойного клея до ароматических палочек. Только после этого Бретте выехала в столицу.

Квартира после переделки. ФОТО: www.pintslijakohvriga.wordpress.com

ФОТО: pintslijakohvriga.ee

Очень скоро маленькая и темная квартирка превратилась в светлое и просторное жилище. Несмотря на то, что мебели в квартире стало больше, она стала выглядеть намного просторнее.

Основными цветами интерьера стали голубой и белый, с акцентами золотого, матово-черного и горчичного цветов. Ну и конечно, не обошлось без зеленого. Хозяйка квартиры Кятлин была очень довольна и даже поблагодарила Бретте за то, что после переделки ей стало легче делать уборку.

Квартира после переделки. ФОТО: pintslijakohvriga.ee