Bласти России оказывают на хулиганов давление в преддверии ЧМ-2018

«Власти предупредили всех, кто мог бы организовать что-то. С человека берут обещание, что он не собираешься ничего устраивать во время чемпионата мира – 2018. У них есть различные способы давления – для каждого свой. Идёт серьёзная работа. Я знаю людей, которые подписали эти бумаги.

У меня такое ощущение, что англичане думают о себе, как евреи, – что они избраны богом. Почему они считают, что являются чьей-то целью? Всем плевать на них. Как правило, в местах, где появляются английские фанаты, возникают проблемы. Никому не понравится, если кто-то будет шуметь в его комнате. Если кто-то начинает вести себя грубо, мы не прощаем этого. За своё поведение нужно отвечать. В России, если подойдёшь на улице к обычному человеку и начнёшь его доставать, то, скорее всего, получишь по лицу», — цитирует фаната Mirror.

Шеф британской полиции Марк Робертс рассказал о переговорах с представителями российских властей, связанных с организацией безопасности на время проведения чемпионата мира–2018.

«Мы провели достаточное количество встреч и всякий раз убеждались в том, что их стремление – обеспечить полную безопасность во время проведения турнира и лучшим образом показать возможности России», — цитирует Робертса Reuters.

Также Робертс заявил, что чемпионат мира–2018 не смогут посетить более 2 тыс. британских хулиганов в связи с соответствующим запретом.

Правительство Аргентины должно подписать соглашение с Россией, направленное на предотвращение появления на стадионах чемпионата мира 2018 года более чем 3 тыс. аргентинских хулиганов, которые, как ожидается, отправятся на турнир, сообщает Reuters.

Соглашение, которое будет официально подписано в ближайшие дни, включает имена фанатов, которым запрещается в Аргентине посещение спортивных мероприятий.