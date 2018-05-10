Партия реформ инициировала законопроект о двойном гражданстве

Конституция Эстонии запрещает лишать эстонского гражданства лиц, получивших его по рождению, но в Законе о гражданстве содержится запрет на двойное гражданство, поэтому получившие гражданство какого-либо иного государства все равно обязаны отказаться от эстонского паспорта; по мнению депутата Рийгикогу от Партии реформ Юргена Лиги, эту ситуацию необходимо изменить.

"[Наличие] гражданства страны, которая принадлежит к той же системе ценностей, что и Эстония, не должно быть причиной лишения [эстонского гражданства]", - сказал Лиги.

Он пояснил, что на список стран, с которыми реформисты хотят разрешить двойное гражданство, включающий страны-члены ЕС и Европейской экономической зоны, Швейцарию, а также другие демократии, основанные на верховенстве права, такие как США, Канада, Новая Зеландия и Австралия, распространяется действующая в ЕС правовая норма о свободе передвижения, поэтому у Эстонии нет объективных причин запрещать двойное гражданство с такими странами, в которых к тому же исторически сформировались эстонские общины.