четверг, 10 мая 2018 г.
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Партия реформ инициировала законопроект о двойном гражданстве

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Паспорта Ирландии, США и Франции.

ФОТО: Scanpix

Парламентская фракция оппозиционной Партии реформ 9 мая представила в Рийгикогу законопроект, разрешающий гражданам Эстонии по рождению также иметь гражданство США, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Швейцарии и стран-членов ЕС или Европейской экономической зоны, передает Rus.err.

Конституция Эстонии запрещает лишать эстонского гражданства лиц, получивших его по рождению, но в Законе о гражданстве содержится запрет на двойное гражданство, поэтому получившие гражданство какого-либо иного государства все равно обязаны отказаться от эстонского паспорта; по мнению депутата Рийгикогу от Партии реформ Юргена Лиги, эту ситуацию необходимо изменить.

"[Наличие] гражданства страны, которая принадлежит к той же системе ценностей, что и Эстония, не должно быть причиной лишения [эстонского гражданства]", - сказал Лиги.

Он пояснил, что на список стран, с которыми реформисты хотят разрешить двойное гражданство, включающий страны-члены ЕС и Европейской экономической зоны, Швейцарию, а также другие демократии, основанные на верховенстве права, такие как США, Канада, Новая Зеландия и Австралия, распространяется действующая в ЕС правовая норма о свободе передвижения, поэтому у Эстонии нет объективных причин запрещать двойное гражданство с такими странами, в которых к тому же исторически сформировались эстонские общины.

"Законопроект не создаст новых граждан, но даст возможность не терять граждан, это важно как для эстонского государства, так и для многих живущих за границей эстонцев; наконец, эта ясность пошлет позитивный сигнал тем эстонцам, которые думают о возвращении на родину", - добавил Лиги.

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