Окружной суд: глумившегося на параде по случаю годовщины Эстонии спасателя уволили оправданно

Сергей Меньков – бывший спасатель, который 24 февраля 2016 года опубликовал на своей странице в Facebook видео, снятое в тот же день на параде по случаю годовщины республики. Видео сопровождалось нецензурными и оскорбительными выражениями. За это Спасательный департамент назначил ему дисциплинарное наказание, освободив от исполнения служебных обязанностей. Меньков обжаловал решение в суде.

Административный суд в прошлом году пришел к выводу, что Спасательный департамент недостаточно объяснил суть дисциплинарного виновного деяния. А именно, из приказа не ясно, какие именно выражения Спасательный департамент счел оскорбительными и унизительными, и почему. Поэтому административный суд признал приказ генерального директора Спасательного департамента противоправным и изменил основание освобождения Менькова от занимаемой должности, приняв за увольнение по желанию чиновника. В плане требования выплаты компенсации жалоба осталась без удовлетворения.

Окружной суд не согласился с претензиями административного суда в адрес Спасательного департамента. В своем решении окружной суд указывает, что в приказе не было названо, какие именно высказывания, использованные в видеозаписи, нужно считать пасквильными и неуместными, в то же время нельзя согласиться с административным судом, что виновное деяние недостаточно ясно определено. «Проблемой тут является не только использование нецензурных выражений, а сопровождающее комментарии сатирическое и издевательское содержание. Значение не в том, что жалобщик использовал нецензурные слова напрямую по отношению к участникам парада или речь шла о словах-паразитах, поскольку в любом случае комментарии жалобщика не годятся для чиновника».

Согласно закону, чиновник должен исполнять свои служебные обязанности честно, профессионально и аккуратно, а также вести себя достойно как находясь на службе, так и в свободное время, в том числе, избегать поступков, которые могут дискредитировать его как чиновника, или нанести ущерб репутации учреждения. Достойное поведение можно понимать как служебную обязанность, а нарушение требования как нарушение служебной обязанности. Человек, работающий на общественной службе, должен учитывать более жесткие ограничения по сравнению с обычным гражданином, в числе прочего, и в использовании свободы слова. Согласно кодексу этики спасательной службы, спасатель отвечает за каждое сказанное свое слово и совершенный поступок.

По оценке суда, нет сомнения, что уже во время съемки жалобщик знал, что его поведение неуместно. Во-первых, жалобщик снимал видео во время исполнения служебных обязанностей в присутствии подчиненных, а, во-вторых, на это указывают и комментарии самого жалобщика. Окружной суд не счел убедительными утверждения жалобщика, что, выставляя видео в Facebook, он не придал значения тому, что это «доступно всем».

Согласно приказу, на момент освобождения от служебных обязанностей, стаж работы жалобщика в спасательной службе был больше 28 лет, до сих пор он был примерным служащим и ранее не имел дисциплинарных наказаний, но значимость нарушения перевесила, по оценке Спасательного департамента, весь его долгосрочный послужной список. Поступок жалобщика и нежелание в нем раскаяться привело к потере доверия к нему. По оценке Окружного суда, выбор наказания достаточно обоснован и Сергей Меньков нарушил должностные обязанности умышленно. «В ситуации, когда государственный служащий открыто, крайне вульгарно и глумливо порочит страну, которую он представляет, занимая свою должность, его освобождение от исполнения служебных обязанностей может быть оправданно вне зависимости от его прежнего безупречного послужного списка», - объяснил окружной суд.