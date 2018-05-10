Maaleht перестанет заказывать гороскопы у домогавшегося женщин Игоря Манга

Газета Maaleht перестанет заказывать гороскопы у Игоря Манга, который, по сообщению СМИ, домогался женщин.
Издатель Maaleht, Ekspress Meedia, в четверг решил расторгнуть лицензионный договор с Игорем Мангом в связи с эпизодами, которым был посвящен выпуск передачи "Pealtnägija", сообщил BNS главный редактор Maaleht Андрес Эйларт.
В среду в передаче Pealtnägija сообщили, что Манг подвергал сексуальным домогательствам приходивших к нему за помощью женщин. Эйларт не стал отвечать на вопрос BNS, будет ли Maaleht заказывать гороскопы на год какому-либо другому астрологу, например, Эдде Пауксон. «Я больше ничего не буду комментировать. Решение касается конкретно Манга, расторжения лицензионного договора с ним. И мне сейчас нечего к этому добавить», - сказал он.
До сих пор Манг на основании лицензионного договора с Ekspress Meedia составлял гороскоп на год, который публиковала Maaleht.