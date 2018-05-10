Maaleht перестанет заказывать гороскопы у домогавшегося женщин Игоря Манга

В среду в передаче Pealtnägija сообщили, что Манг подвергал сексуальным домогательствам приходивших к нему за помощью женщин. Эйларт не стал отвечать на вопрос BNS, будет ли Maaleht заказывать гороскопы на год какому-либо другому астрологу, например, Эдде Пауксон. «Я больше ничего не буду комментировать. Решение касается конкретно Манга, расторжения лицензионного договора с ним. И мне сейчас нечего к этому добавить», - сказал он.