Главы Союза биатлонистов признали, что Россия могла за взятки получить Чемпионат мира

Встречи с биатлонистами прошли в Оберхофе (Германия) и Антхольце (Италия) в 2017 году. Выборы места проведения ЧМ-2021 состоялись на конгрессе IBU в 2016-м. Позже Тюмень лишилась права на организацию соревнований из-за допингового скандала.

Реш были заданы следующие вопросы: «Почему на конгрессе голосуют 30 стран, которые даже не участвуют в Кубке мира?», «Вы обнаружили признаки того, что во время голосования были нарушения? Можно ли сделать голосование открытым?» На что Реш ответила: «Федерации хотят тайное голосование. Я тоже была расстроена этими выборами», сообщает championat.com

«На встрече Николь Реш сказала, что во время выборов на конгрессе была коррупция. Что вы делаете для того, чтобы процесс выборов был открытым?» — спросила на встрече в Антхольце американская биатлонистка Клэр Игэн.

«На выборах была коррупция. Мы предполагаем, что некоторым делегатам конгресса обещали деньги или проведение тренировочных сборов в обмен на голоса, но никто не согласился подтвердить это. Я думаю, что закрытый процесс выборов уменьшает вероятность коррупции», — ответил на вопрос Бессеберг.

В апреле Реш и Бессеберг временно сложили полномочия в IBU до конца расследования, которое проводит австрийская полиция. Они подозреваются в коррупции и скрытии положительных допинг-проб.

«Не было никаких усилий, чтобы сохранить честность голосования. Это было принятие того факта, что голоса покупались. Они согласились с этой проблемой спортивной политики. Хотя это ответственность IBU — что-то делать для предотвращения подобных случаев. IBU сильно навредил репутации биатлона и должен проделать большую работу, чтобы вернуть доверие. Что касается коррупционных подозрений против Бессеберга и Реш, то я не буду комментировать эту тему. Это должны узнать ВАДА и австрийская полиция. У меня нет оснований не верить, что обвинения не правдивы, как и не могу объяснить проведение Кубка мира в Тюмени в прошлом сезоне", — цитирует Игэн NRK.

Временно исполняющий обязанности генерального секретаря Международного союза биатлонистов (IBU) Мартин Кухенмайстер прокомментировал информацию о коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира 2021 года. «Мы слышали много слухов, но так как я не видел этого лично, то не могу комментировать эти слухи. Если у людей есть доказательства, они должны передать её органам, которые ведут расследование», — цитирует Кухенмайстера NRK.