Король лыж купил себе место в сборной?

Шведский лыжник Калле Халварссон начал очередной виток шведско-норвежской лыжной войны: один из топовых шведских дистанционщиков заявил, что Нортуг рекламными деньгами и старыми заслугами получил место в сборной.
«Я рад, что он вернулся в команду, даже несмотря на то, что он не заслужил места в ней. Но Петтер – это Петтер, и я понимаю, что в команде думают о маркетинге и тому подобном. Он очень важен для лыжных гонок. Понятное дело, что тут дело и в рекламе. Все знают, как он выступал в последние годы. Он не показал результат, чтобы быть в основной команде. Но важно вернуть его. Петтер – самая большая звезда, хотя Клэбо – лучший лыжник. Я обрадовался, когда узнал, что он вернулся в команду. Желаю ему улучшить результаты, потому что сейчас они плохие», – сказал Халварссон Aftonbladet.
На норвежских лыжных форумах в интернете слова шведа сразу же вызвали жаркие дебаты и призывы показать на лыжне шведам, кто в лыжном доме хозяин, в частности, упоминаются достижения шведов в Кубке мира, общий зачет которого выиграли практически одни норвежцы, а объявленный состав сборной Швеции по лыжам норвежские любители этого вида спорта назвали "средним" и "неспособным побеждать".