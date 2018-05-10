Король лыж купил себе место в сборной?

«Я рад, что он вернулся в команду, даже несмотря на то, что он не заслужил места в ней. Но Петтер – это Петтер, и я понимаю, что в команде думают о маркетинге и тому подобном. Он очень важен для лыжных гонок. Понятное дело, что тут дело и в рекламе. Все знают, как он выступал в последние годы. Он не показал результат, чтобы быть в основной команде. Но важно вернуть его. Петтер – самая большая звезда, хотя Клэбо – лучший лыжник. Я обрадовался, когда узнал, что он вернулся в команду. Желаю ему улучшить результаты, потому что сейчас они плохие», – сказал Халварссон Aftonbladet.