Украдем идею? Каждый мало-мальски умеющий держать в руках инструменты сможет сделать себе это

Эффектно, да? Но практично ли? Посмотрите на изгиб этих дизайнерских плечиков-вешалок: далеко не каждый стул подходит для этой благородной цели. На большинстве таких плечиков одежда будет деформироваться. Так что, народные умельцы, пойдите дальше дизайнера, поищите на блошиных рынках более подходящие стулья.