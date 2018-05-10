Украдем идею? Каждый мало-мальски умеющий держать в руках инструменты сможет сделать себе это

Как полезно бывает посмотреть, чем зарабатывают большие деньги мебельные дизайнеры. На сайте Hqroom.ru есть, чему поучиться. Но давайте попробуем сами!
Перед вами — серия плечиков для одежды, разработанных дизайнером Антонелло Фусэ (Antonello Fusè) с использованием старых стульев.
Автор использует различные части стульев и просто крепит к ним металлические крючки, одним движением превращая ненужную мебель в полезный и оригинальный предмет.
Эффектно, да? Но практично ли? Посмотрите на изгиб этих дизайнерских плечиков-вешалок: далеко не каждый стул подходит для этой благородной цели. На большинстве таких плечиков одежда будет деформироваться. Так что, народные умельцы, пойдите дальше дизайнера, поищите на блошиных рынках более подходящие стулья.