четверг, 10 мая 2018 г.
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  • Украдем идею? Каждый мало-мальски умеющий держать в руках инструменты сможет сделать себе это

Украдем идею? Каждый мало-мальски умеющий держать в руках инструменты сможет сделать себе это

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Стул и табурет, сделанные на мебельной фабрике Лютера в Таллинне. В данный момент - иллюстративный снимок.

ФОТО: Sille Annuk

Как полезно бывает посмотреть, чем зарабатывают большие деньги мебельные дизайнеры. На сайте Hqroom.ru есть, чему поучиться. Но давайте попробуем сами! 

Перед вами —  серия плечиков для одежды, разработанных дизайнером Антонелло Фусэ (Antonello Fusè) с использованием старых стульев.

Черная вешалка вполне подойдет для платья, а остальные?

ФОТО: hqroom.ru

Автор использует различные части стульев и просто крепит к ним металлические крючки, одним движением превращая ненужную мебель в полезный и оригинальный предмет.

ФОТО: hqroom.ru

ФОТО: hqroom.ru

Эффектно, да? Но практично ли? Посмотрите на изгиб этих дизайнерских плечиков-вешалок: далеко не каждый стул подходит для этой благородной цели. На большинстве таких плечиков одежда будет деформироваться. Так что, народные умельцы, пойдите дальше дизайнера, поищите на блошиных рынках более подходящие стулья.

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